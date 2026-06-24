Weghorst nog in beeld bij FC Twente? "Heb hem niet meer gesproken"
Er zijn nog altijd geen nieuwe ontwikkelingen over de toekomst van Wout Weghorst. De transfervrije spits staat op de radar bij FC Twente.
Weghorst werd twee jaar geleden al serieus gelinkt aan FC Twente, maar maakte toen een transfer naar Ajax. De 33-jarige uit Borne loopt nu uit zijn contract in Amsterdam en kan op zoek naar een nieuw avontuur.
Opnieuw wordt de spits gelinkt aan FC Twente. John van den Brom en Erik ten Hag gaven al eerlijk aan dat Weghorst een welkome versterking zou zijn voor de Tukkers, maar op dit moment is er niets concreet. "Ik heb Wout niet meer gesproken, nee", vertelt de oefenmeester aan Oost.
Weghorst is momenteel met Oranje actief op het WK, dus zullen alle transferperikelen nog niet op gang komen. "Die heeft andere belangen op dit moment. Die zit met een heel mooi toernooi", beseft de oefenmeester. "Dan kun je niet meer zeggen dan er al gezegd is."
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