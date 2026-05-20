Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"

Erik ten Hag staat voor een grote taak deze zomer, weet René Wagelaar. FC Twente stond dit seizoen bekend om haar goede verdediging, maar aanvallend liet de ploeg soms te wensen over. Een nieuwe spits is dan ook hoog nodig, maar wie gaat dat worden?

"Ten Hag is iemand die altijd jonge talenten de kans gaf. Maar hij moet goede spelers ophalen en dat wordt een hele klus. Want hij is nooit technisch directeur geweest", zegt Wagelaar bij VoetbalTijd. "Ten Hag moet slim inkopen nu. Hij heeft nu de zwaarste taak, die moet slim inkopen." Volgens de voormalig zaakwaarnemer kijkt Weghorst wel naar een toekomst in Twente. "Weghorst is nog steeds huizen aan het bekijken in de regio. Maar hij wil een giraffe achter het huis hebben", grapt Wagelaar. "Paarden, honden. Hij wil van alles om het huis heen hebben, hoorde ik. Maar hij zoékt een huis hier." Ook gingen er geruchten over de mogelijke komst van Luuk de Jong, die bij FC Porto amper aan de bak komt. FC Twente-fans zouden hem liever zien dan Weghorst. "Dat komt waarschijnlijk door hoe Weghorst is. Hij heeft FC Twente laten zitten door voor Ajax te kiezen en daar moet je overheen stappen. Maar als hij vijf keer scoort, dan gaan ze hem omhelzen hier. Dat gaat gebeuren, 100%."