Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"

Rik Engelbertink
bron: VoetbalTijd

Erik ten Hag staat voor een grote taak deze zomer, weet René Wagelaar. FC Twente stond dit seizoen bekend om haar goede verdediging, maar aanvallend liet de ploeg soms te wensen over. Een nieuwe spits is dan ook hoog nodig, maar wie gaat dat worden?

"Ten Hag is iemand die altijd jonge talenten de kans gaf. Maar hij moet goede spelers ophalen en dat wordt een hele klus. Want hij is nooit technisch directeur geweest", zegt Wagelaar bij VoetbalTijd. "Ten Hag moet slim inkopen nu. Hij heeft nu de zwaarste taak, die moet slim inkopen."

Volgens de voormalig zaakwaarnemer kijkt Weghorst wel naar een toekomst in Twente. "Weghorst is nog steeds huizen aan het bekijken in de regio. Maar hij wil een giraffe achter het huis hebben", grapt Wagelaar. "Paarden, honden. Hij wil van alles om het huis heen hebben, hoorde ik. Maar hij zoékt een huis hier."

Ook gingen er geruchten over de mogelijke komst van Luuk de Jong, die bij FC Porto amper aan de bak komt. FC Twente-fans zouden hem liever zien dan Weghorst. "Dat komt waarschijnlijk door hoe Weghorst is. Hij heeft FC Twente laten zitten door voor Ajax te kiezen en daar moet je overheen stappen. Maar als hij vijf keer scoort, dan gaan ze hem omhelzen hier. Dat gaat gebeuren, 100%."

"Ik zou voor Weghorst gaan, in ieder geval op basis van karakter." Kees Kwakman vraagt zich af of dat wel zo slim is: "Ik weet niet of het voor Sam Lammers wel zo goed is om Weghorst te halen. Dat is een complete tegenpool."

"Aan de andere kant moet er een spits bij. Want voor Vennegoor of Hesselink is het belangrijk dat hij gaat voetballen, of dat nou bij Heracles of ergens anders is", meent hij. "En je hebt wel een ander type dan Lammers nodig en dat is Weghorst. Maar hij wordt ook een dagje ouder. Gaat hij accepteren dat hij af en toe niet speelt?"

"Je hoort nooit een wanklank over hem, want bij Ajax speelt hij ook niet alles", weet Kwakman. "Je ziet aan hem dat hij het er daar niet mee eens is, maar als hij erin komt, dan laat hij nooit zijn kop hangen. Dan gaat hij altijd volle bak vooruit." 

Wagelaar: "Je hebt iemand nodig die echt wat brengt qua karakter. Want dit zijn allemaal jongens bij elkaar die geen vuurtje opstoken, ze maken geen overtredingen. Er zijn niet zoveel van zulke spelers in Nederland. Sadílek had dat. Zo'n type mis je wel bij FC Twente. Een type dat het karakter wat omhoog tilt."

Gerelateerd:
Hans Nijland

Nijland voorspelt Ajax - FC Groningen: "Daar zijn ze niet blij"

0
Oscar Garcia

"Ajax zou in de Conference League mee kunnen doen om de eindzege"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wout Weghorst

Weghorst onderweg naar andere club? "Hij zoekt een huis hier"

0
De nieuwe Eredivisiebal

Eredivisie onthult nieuwe Derbystar-bal voor seizoen 2026/'27

0
Mike Verweij

Verweij heeft nieuws over trainer: "Ajax is wel heel ver met hem"

0
Fans van Feyenoord

'Fans van Feyenoord zingen lied over Ajax': "Waarom doen ze dat?"

0
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Weghorst onderweg naar andere club: "Hij zoekt een huis hier"

Nijland voorspelt Ajax - FC Groningen: "Daar zijn ze niet blij"

"Ajax zou in de Conference League mee kunnen doen om de eindzege"

FC Groningen meldt nieuw twijfelgeval voor wedstrijd tegen Ajax

Garcia moet puzzelen: Ajax mist drie verdedigers tegen FC Groningen

'Buitenlandse club toont grote belangstelling voor Kasper Dolberg'

Ajax legt talentvolle verdediger vast: "Kan het betaald voetbal aan"

Willem van Hanegem verdedigt Ajacied: "Dan neem je die toch mee?"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws