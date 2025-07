Weghorst onthult: "Het zit nog wel ergens en dat zal niet weggaan"

Weghorst heeft het turbulente einde van het seizoen een plekje gegeven. "Het was en is gewoon heel lastig. In de vakantieperiode kun je dat uiteindelijk van je afzetten. Maar met het Nederlands elftal kwamen we natuurlijk nog terug in Groningen, dus dat heeft best wel even geduurd", begint de international bij Ajax TV. "En nog steeds wel, natuurlijk zit het nog wel ergens en dat zal niet meer weggaan."

"Met des te meer honger ben ik weer begonnen. Laten we die honger gebruiken om het dit jaar beter te doen", kijkt hij vooruit. Met John Heitinga als nieuwe trainer verandert er ook voor hem het nodige. "De speelstijl is veranderd, met hoog druk. Dat vergt tijd en dat mag ook. We gebruiken de komende vier weken voorbereiding om topfit te zijn als het straks begint."

Door de nieuwe speelstijl zal Weghorst vaker moeten jagen. "Voor mij als spits is het fijn, maar even anders. Zeker in de tijd van Wolfsburg heb ik zo gespeeld. Dus ja, het is wel lekker. De laatste jaren is het wel anders geweest. Het is even schakelen. Maar ik ben er blij mee", aldus de Ajax-spits.