Weghorst ontsnapt aan rood: "Denk dat ze meenemen dat het Goes is"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Weghorst ontsnapt aan rood: "Denk dat ze meenemen dat het Goes is"

Max
bron: ESPN
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Rick Kruys, Bram van Polen en Ralf Seuntjens vinden dat Wout Weghorst zaterdagavond rood had moeten krijgen. De spits van Ajax gaf een elleboog aan Wouter Goes en werd daarvoor bestraft met een gele kaart. 

De goal van Weghorst werd afgekeurd, maar de spits kreeg 'slechts' geel voor zijn actie. "Dat is voor mij vrij duidelijk", reageert Van Polen in Goedemorgen Eredivisie. "Ik snap het ook niet zo goed als je dan naar de zijkant wordt geroepen als scheidsrechter zijnde. Er is geen bal in de buurt en je ziet overduidelijk dat hij vol de elleboog plaatst in zijn borst. Ik vind dit echt rood. De VAR hoort dan toch te zeggen: dit is rood."

Seuntjens denkt dat de scheidsrechter geen rood geeft omdat de veelbesproken Goes het slachtoffer was. "Ik denk dat scheidsrechters meenemen dat het tegen Wouter Goes is. Het kan niet, maar dat denk ik", stelt hij. "De VAR hoeft de scheidsrechter niet eens te roepen, vind ik. De VAR moet zeggen: dit is rood. Elke scheidsrechter moet dit rood vinden. Dit slaat nergens op."

Daar is ook Rick Kruys het mee eens. "Ik denk dat de VAR gewoon kan bepalen dat het een afgekeurde goal en rood is, zonder dat een scheidsrechter in een volle Arena naar een scherm moet lopen om een beslissing te nemen", besluit de hoofdtrainer van FC Volendam.

