Weghorst oogt onzekerder: "Voelde de aanwezigheid van Dolberg"

Wout Weghorst kreeg tegen PEC Zwolle de kansen om zijn basisplaats te verzilveren, maar liet dat meerdere malen na. Nu de spitsenstrijd met Kasper Dolberg is begonnen, ziet sportjournalist Henk Spaan een andere Weghorst.

"Tja, je kunt Sutalo wel de schuld geven van het tegendoelpunt van PEC, maar als Weghorst doet waarvoor hij is aangesteld, scoren, maakt die fout van Josip niks meer uit", begint Spaan zijn recensie in Het Parool.

"Aan Weghorst, een onverschrokken leider, een man zonder angst, merkten we de aanwezigheid van Dolberg ver voordat hij warmliep. Weghorst miste kansen die hij tijdens het tijdperk-Brobbey zou hebben gemaakt", aldus Spaan.