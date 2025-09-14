UBK-Podcast
'Gesprek met Ajax gaf doorslag voor Leverkusen over Erik ten Hag'
Meldingen
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax

Weghorst oogt onzekerder: "Voelde de aanwezigheid van Dolberg"

Sara
bron: Het Parool
Kasper Dolberg en Wout Weghorst
Kasper Dolberg en Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Wout Weghorst kreeg tegen PEC Zwolle de kansen om zijn basisplaats te verzilveren, maar liet dat meerdere malen na. Nu de spitsenstrijd met Kasper Dolberg is begonnen, ziet sportjournalist Henk Spaan een andere Weghorst. 

"Tja, je kunt Sutalo wel de schuld geven van het tegendoelpunt van PEC, maar als Weghorst doet waarvoor hij is aangesteld, scoren, maakt die fout van Josip niks meer uit", begint Spaan zijn recensie in Het Parool

"Aan Weghorst, een onverschrokken leider, een man zonder angst, merkten we de aanwezigheid van Dolberg ver voordat hij warmliep. Weghorst miste kansen die hij tijdens het tijdperk-Brobbey zou hebben gemaakt", aldus Spaan. 

Gerelateerd:
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Jorrel Hato voor Chelsea

Hato slecht beoordeeld bij Chelsea: "Moeite zich aan te passen"

0
Lees meer:
Ajax Ajax wedstrijden Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst Kasper Dolberg
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Valentijn Driessen

Driessen over vertrek Blind: "Anders heb je allemaal oude hap"

0
Valentijn Driessen

Driessen haalt uit naar Ajax-speler: "Hij is nog steeds een dooie"

0
Owen Wijndal in discussie met Mika Godts

Wijndal over Ajax-collega: "Hij kan passen, maar doet het niet"

0
Mirte van Koppen juicht na haar goal voor Ajax

Samenvatting: Ajax Vrouwen wint in Europa Cup van Sturm Graz

0
Bram van Polen

Bram van Polen enthousiast: "Het is wel echt een Ajax-spits"

0
Hakim Ziyech

Deze voormalig Ajax-spelers zijn nog transfervrij op te pikken

0
Aaron Bouwman in de Johan Cruijff Arena

ESPN noemt Ajax-talenten tussen deze 20 parels in de Eredivisie

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
16:30
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd