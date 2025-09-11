'Weghorst op weg naar tweede plan?' "Hij krijgt de voorkeur"

Wout Weghorst dreigt zijn basisplaats bij Ajax binnen twee weken te verliezen. Dat voorspelt voormalig spits Danny Koevermans. In het programma Voetbalpraat geeft hij zijn visie op de keuzes die trainer John Heitinga moet maken in de voorhoede van de Amsterdammers.

Wanneer presentator Milan van Dongen Koevermans vraagt hoe de spitspositie bij Ajax ingevuld zal worden na de komst van Kasper Dolberg, reageert de analist duidelijk: "Normaal gesproken speelt degene die voor veel geld gehaald wordt. Vaak haal je een spits omdat jij denkt dat hij beter is dan de spits die je hebt. Ik verwacht dat Dolberg in het begin de voorkeur gaat krijgen."

Wout Weghorst tekende op in augustus 2024 een contract bij Ajax, dat hem tot 30 juni 2026 aan de club verbond. Hij kwam over van Burnley FC voor een bedrag van ongeveer € 2,3 miljoen, maar speelde tot dusver wisselend in de basiself.