'Imagoschade voor Ten Hag': "Beetje vieze smaak van in de mond"
2025-09-02
Kasper Dolberg namens Ajax in 2019
OFFICIEEL | Ajax heeft beet en maakt transfer Dolberg wereldkundig
Kasper Dolberg met rugnummer 12 bij Anderlecht
BREAKING | 'Ajax akkoord met Dolberg en nadert deal met Anderlecht'
2025-09-01
Brian Brobbey
BREAKING | 'Brobbey is rond met Engelse club, vandaag keuring'
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Weghorst op weg naar tweede plan?' "Hij krijgt de voorkeur"

Arthur
bron: Voetbalpraat
Wout Weghorst baalt
Wout Weghorst baalt Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst dreigt zijn basisplaats bij Ajax binnen twee weken te verliezen. Dat voorspelt voormalig spits Danny Koevermans. In het programma Voetbalpraat geeft hij zijn visie op de keuzes die trainer John Heitinga moet maken in de voorhoede van de Amsterdammers.

Wanneer presentator Milan van Dongen Koevermans vraagt hoe de spitspositie bij Ajax ingevuld zal worden na de komst van Kasper Dolberg, reageert de analist duidelijk: "Normaal gesproken speelt degene die voor veel geld gehaald wordt. Vaak haal je een spits omdat jij denkt dat hij beter is dan de spits die je hebt. Ik verwacht dat Dolberg in het begin de voorkeur gaat krijgen."

Wout Weghorst tekende op in augustus 2024 een contract bij Ajax, dat hem tot 30 juni 2026 aan de club verbond. Hij kwam over van Burnley FC voor een bedrag van ongeveer € 2,3 miljoen, maar speelde tot dusver wisselend in de basiself.

Agenda
za
13/09
Ajax
16:30
PEC Zwolle
zo
21/09
PSV
14:30
Ajax
za
27/09
Ajax
18:45
NAC Breda
za
4/10
Sparta Rotterdam
16:30
Ajax
za
18/10
Ajax
21:00
AZ
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
2 NEC Nijmegen 4 10 9
3 FC Utrecht 4 8 9
4 PSV 4 7 9
5 Ajax 4 4 8
6 AZ 3 4 7
7 PEC Zwolle 3 1 6
8 FC Groningen 4 0 6
Bekijk de hele stand
