DoneDeal
'Ajacied kan nog niet imponeren en geldt als grote transferflop'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weghorst over mogelijke komst Hartman naar Ajax: "Even helpen..."

Arthur
Kian Fitz-Jim en Wout Weghorst op de bank bij Ajax
Kian Fitz-Jim en Wout Weghorst op de bank bij Ajax Foto: © BSR Agency

Ajax-spits Wout Weghorst werd maandagmiddag in de Viaplay-studio verrast met de mogelijke transfer van Quilindschy Hartman naar Ajax. De linksback van Burnley wordt sinds zondag nadrukkelijk genoemd als mogelijke versterking voor de Amsterdamse club.

Weghorst was in de studio om de middagsessie van het WK Darts te analyseren, maar presentator Bart Nolles kon het niet laten het voetbalnieuws erbij te halen. "Het kan zijn dat er nog een topdarter bij jullie bij komt spelen", grapte Nolles tijdens de uitzending.

De Ajax-aanvaller bleek van niets te weten over de mogelijke overstap van de oud-Feyenoorder naar de Johan Cruijff ArenA. "Nu moet je mij even helpen", reageerde Weghorst. Nolles vertelde dat Hartman in gesprek is met Ajax om de nieuwe linksback te worden én dat hij goed kan darten. "Oké, dit was nieuw voor mij", zei Weghorst zichtbaar verrast. "Bij het Nederlands elftal heb ik wel eens tegen hem gespeeld met darten, maar dit nieuwtje kende ik nog niet."

Ook over de aanstelling van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur had Weghorst nog geen volledig beeld. "Ik ben heerlijk op de piste in de sneeuw geweest", lachte hij. "Dat er een mondeling akkoord was, was voor mij nieuw. Voor de club is het belangrijk dat er rust en duidelijkheid komt. Ik denk dat hij daarin helpend kan zijn."

Gerelateerd:
Peter Bosz

Bosz juicht Ajax-aanstelling toe: "Voor PSV is het even minder"

0
Quilindschy Hartman in duel met Florian Wirtz

BREAKING | 'Transfer van Hartman naar Ajax gaat toch niet door'

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Valentijn Driessen

Driessen schrikt enorm van Ajax: "Ze hebben er niks te zoeken!"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd