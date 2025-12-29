Weghorst over mogelijke komst Hartman naar Ajax: "Even helpen..."

Weghorst was in de studio om de middagsessie van het WK Darts te analyseren, maar presentator Bart Nolles kon het niet laten het voetbalnieuws erbij te halen. "Het kan zijn dat er nog een topdarter bij jullie bij komt spelen", grapte Nolles tijdens de uitzending.

De Ajax-aanvaller bleek van niets te weten over de mogelijke overstap van de oud-Feyenoorder naar de Johan Cruijff ArenA. "Nu moet je mij even helpen", reageerde Weghorst. Nolles vertelde dat Hartman in gesprek is met Ajax om de nieuwe linksback te worden én dat hij goed kan darten. "Oké, dit was nieuw voor mij", zei Weghorst zichtbaar verrast. "Bij het Nederlands elftal heb ik wel eens tegen hem gespeeld met darten, maar dit nieuwtje kende ik nog niet."

Ook over de aanstelling van Jordi Cruijff als nieuwe technisch directeur had Weghorst nog geen volledig beeld. "Ik ben heerlijk op de piste in de sneeuw geweest", lachte hij. "Dat er een mondeling akkoord was, was voor mij nieuw. Voor de club is het belangrijk dat er rust en duidelijkheid komt. Ik denk dat hij daarin helpend kan zijn."