Weghorst over ritueel: "Dat heb ik ook maar niet meer gedaan"

Wout Weghorst was maandag te zien bij Viaplay als dartsanalist tijdens de middagsessie van het WK darts 2026. In de studio gaat het gesprek over wedstrijdvoorbereiding, waarbij ook zijn bijzondere aanpak voor de topper tegen PSV in 2024 ter sprake komt. Voor die wedstrijd werd de Ajax-spits namelijk in de Johan Cruijff ArenA gespot met een bijbel.

Presentator Bart Nolles vraagt: "Heb jij nog spanningen bij wedstrijden?" Weghorst antwoordt: "Jawel, zeker wel. Altijd wel op de wedstrijddag. Natuurlijk is de ene wedstrijd anders dan de andere… heb je meer spanning, of is de druk wat groter, of is het een belangrijke wedstrijd. Voelt altijd net wat anders, maar spanning is er altijd wel."

Nolles wil weten hoe Weghorst daarmee omgaat: "Is er iets om daar nog wat mee te doen? Of moet je dat maar gewoon accepteren?" Daarop zegt de Ajax-spits: "Dat is voor iedereen anders, maar voor mezelf heb ik wel een bepaald ritueel en een bepaalde mindset, waarin je komt en jezelf inbrengt omdat je gewoon weet dat je op die manier het beste met die druk kunt omgaan."

Het gesprek gaat vervolgens over een veelbesproken moment uit 2024, toen Weghorst voor aanvang van het duel tegen PSV door een camera werd gefilmd met een bijbel. Nolles vraagt: "Ik kan mij een ritueel van jou wel herinneren, dat je op het veld liep met de bijbel. Dat brengt jou dan even tot rust?" Weghorst: "Nee, ik lees elke dag, dat is 'Tekst van de Dag'. Normaal doe ik het altijd op de kamer van het hotel. Alleen toen had ik het nog niet gedaan en ik moest het nog, dus toen had ik het even snel meegenomen. En toen heb ik het in de Johan Cruijff ArenA gedaan, maar dat heb ik ook maar niet meer gedaan."