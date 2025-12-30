Groeten uit Grolloo
Derksen looft trainerstalent: "Ik zou het durven als ik Ajax was"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weghorst over ritueel: "Dat heb ik ook maar niet meer gedaan"

Arthur
bron: Viaplay
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst was maandag te zien bij Viaplay als dartsanalist tijdens de middagsessie van het WK darts 2026. In de studio gaat het gesprek over wedstrijdvoorbereiding, waarbij ook zijn bijzondere aanpak voor de topper tegen PSV in 2024 ter sprake komt. Voor die wedstrijd werd de Ajax-spits namelijk in de Johan Cruijff ArenA gespot met een bijbel.

Presentator Bart Nolles vraagt: "Heb jij nog spanningen bij wedstrijden?" Weghorst antwoordt: "Jawel, zeker wel. Altijd wel op de wedstrijddag. Natuurlijk is de ene wedstrijd anders dan de andere… heb je meer spanning, of is de druk wat groter, of is het een belangrijke wedstrijd. Voelt altijd net wat anders, maar spanning is er altijd wel."

Nolles wil weten hoe Weghorst daarmee omgaat: "Is er iets om daar nog wat mee te doen? Of moet je dat maar gewoon accepteren?" Daarop zegt de Ajax-spits: "Dat is voor iedereen anders, maar voor mezelf heb ik wel een bepaald ritueel en een bepaalde mindset, waarin je komt en jezelf inbrengt omdat je gewoon weet dat je op die manier het beste met die druk kunt omgaan."

Het gesprek gaat vervolgens over een veelbesproken moment uit 2024, toen Weghorst voor aanvang van het duel tegen PSV door een camera werd gefilmd met een bijbel. Nolles vraagt: "Ik kan mij een ritueel van jou wel herinneren, dat je op het veld liep met de bijbel. Dat brengt jou dan even tot rust?" Weghorst: "Nee, ik lees elke dag, dat is 'Tekst van de Dag'. Normaal doe ik het altijd op de kamer van het hotel. Alleen toen had ik het nog niet gedaan en ik moest het nog, dus toen had ik het even snel meegenomen. En toen heb ik het in de Johan Cruijff ArenA gedaan, maar dat heb ik ook maar niet meer gedaan."

Gerelateerd:
Oliver Edvardsen in de Arena

'Edvardsen richting uitgang': "Ajax wil definitief afscheid nemen"

0
Hans Kraay junior

Kraay tipt oud-Ajacied voor Oranje op het WK: "Prima pinchhitter"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Peter Bosz dolt met Couhaib Driouech

Bosz zag cruciaal moment in titelstrijd: "Knakte iets bij Ajax"

0
Aaron Bouwman

Bouwman looft Ajacied: "Hij brengt veel positiviteit in de groep"

0
Marciano Vink

Vink noemt Ajacied bij beste spelers Eredivisie: "Op middenveld"

0
Wim Kieft

Wim Kieft haalt uit naar Ajax: "Werd gek van dat gelul daar"

0
Aaron Bouwman

Aaron Bouwman: "Dat kon je tegen Feyenoord bijvoorbeeld zien"

0
Aaron Bouwman

Ajax-talent Aaron Bouwman: "Dat is altijd een droom geweest"

0
Valentijn Driessen

Valentijn Driessen maakt gehakt van Ajax: "Zo treurig, Ajax"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
11/01
Telstar
14:30
Ajax
za
17/01
Ajax
16:30
Go Ahead Eagles
za
24/01
Ajax
16:30
FC Volendam
zo
1/02
Excelsior
12:15
Ajax
zo
8/02
AZ
14:30
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 17 31 46
2 Feyenoord 17 21 35
3 Ajax 17 10 30
4 NEC Nijmegen 17 14 29
5 FC Groningen 17 3 27
6 FC Twente 17 5 25
7 AZ 16 3 25
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd