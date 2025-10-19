Weghorst reageert op Goes-incident: "Geef geen elleboog, maar..."

Wout Weghorst begrijpt ergens wel waarom de treffer van Ajax in de slotfase tegen AZ werd afgekeurd. De spits erkent dat hij in de fout ging bij het moment voorafgaand aan het doelpunt van Youri Baas, al vindt hij dat Wouter Goes het slim uitspeelde.

Ajax dacht via Baas terug te komen tot 1-2, maar de VAR greep in vanwege een overtreding van Weghorst in de aanloop. Scheidsrechter Jeroen Manschot keurde de treffer af na het bekijken van de beelden. "Op het moment dat het gebeurde wist ik natuurlijk wel dat er een heel grote kans was dat hij afgekeurd zou worden", begint Weghorst bij ESPN. "Dat is gewoon een overtreding", erkent hij bij het zien van de beelden.

De spits heeft zijn bedenkingen bij de manier waarop het duel met Goes verliep. "Ik geef geen elleboog, maar ik heb hier helemaal geen zin in...", vervolgt Weghorst. "Wat er gebeurde: hij gaat continu op een bepaalde manier het duel aan. Ik wilde zo gaan staan van: jij komt even een keer niet bij mij. En hij zoekt natuurlijk vol die elleboog op."

Toch steekt Weghorst ook hand in eigen boezem. "Maar ik moet gewoon niet mijn elleboog omhoog doen, ik moet me anders verweren. Dus ja, uiteindelijk is het gewoon een overtreding. Hij heeft het slim uitgelokt en de scheidsrechter ging er in mee, dus dat heeft hij goed gedaan."