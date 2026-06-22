Weghorst schopt teamgenoot neer: "Kan hier heel boos om worden"

Wout Weghorst moet het ontgelden na een incident op de training van het Nederlands elftal. De spits van Ajax haalde in het partijspel verdediger Lutsharel Geertruida neer. Voormalig Ajax-trainer Henk ten Cate is niet te spreken over de actie van Weghorst.

Verslaggeefster Noa Vahle was bij de training in de Verenigde Staten aanwezig. "Je ziet dat die gasten zich allemaal in de basis willen werken", vertelt ze in de uitzending van Vandaag Inside Oranje.

"Weghorst was gretig, zat er lekker bovenop, maar dus ook even van achteren op Geertruida", vervolgt Vahle. "Het ziet er wel ietsje erger uit dan het is, want hij liep gewoon door. Maar dit zie je dan wel in zo'n klein partijtje."