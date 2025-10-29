'Weghorst slijmt bij trainer': "Heitinga zal dat niet vergeten"

Wout Weghorst is een geniepige en slimme speler volgens Jop van Kempen. De journalist ziet de spits voorlopig zijn kansen grijpen in de spits, maar probeert er ook voor te zorgen zoveel mogelijk speeltijd te krijgen als Kasper Dolberg weer terug is van zijn blessure.

"Tegen Twente viel Wout opnieuw op. Niet alleen voetballend – sterk aanspeelpunt, knappe kopgoal –, maar ook emotioneel. Wout viel John Heitinga om de nek. 'Ik wilde het graag met hem vieren', zei hij bij ESPN. Of het een steunbetuiging was, wilde hij niet zeggen. Dat was aan ons. Daar gaan we", opent Jop van Kempen bij Het Parool.

"Het was géén steunbetuiging aan de trainer Heitinga. Wout heeft met Van Gaal en Ten Hag genoeg goede trainers meegemaakt om te weten dat Heitinga anders is", vervolgt de journalist. "Het was wel een steunbetuiging aan de persoon Heitinga. Alle gevoelens bij Wout zijn groot, ook zijn empathie."

"Bij de knuffel zat ook een vleugje opportunisme", merkt Van Kempen op. "Op een dag is Dolberg weer fit. Als Heitinga dan nog in functie is, is hij die knuffel niet vergeten. En blijft Wout misschien eerste spits", besluit hij.