'Weghorst snapt niks van gele kaart': "Zeg niet dat het rood is"

Wout Weghorst trok al vroeg in het thuisduel van Ajax tegen Excelsior de aandacht met een gele kaart. De 33-jarige spits duwde verdediger Casper Widell van zich af en reageerde geïrriteerd toen hij daarvoor geel kreeg.

Na ongeveer een kwartier probeerde Weghorst zich in het strafschopgebied van Excelsior los te maken van Widell, maar daarbij zwaaide hij wel erg wild met zijn armen en duwde hij zijn tegenstander omver. Scheidsrechter Joey Kooij bestrafte de actie direct met een gele kaart. Weghorst protesteerde fel en liet duidelijk merken dat hij het niet eens was met de beslissing.

ESPN-analyticus Danny Koevermans, zelf jarenlang spits in de Eredivisie, zag in de rust van de wedstrijd ook een ernstiger sanctie als optie. "Ik zeg niet dat het echt rood is, maar de VAR zou het niet terugdraaien. Weghorst doet hier gewoon iets wat niet op een voetbalveld thuishoort. Hij duwt hem gewoon in zijn gezicht", besluit hij.