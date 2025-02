Weghorst soms verdrietig: "Ik wil niet in de schijnwerpers staan"

"Bepaalde dingen die bij mij horen, zullen nooit veranderen", zo vertelt Weghorst in gesprek met Helden Magazine. "Dat was vroeger al, toen ik door mijn vriendjes werd uitgelachen, en dat is nog steeds zo. Er is blijkbaar iets in mij, waardoor ik altijd in de schijnwerpers sta."

Weghorst wil alleen genoemd worden door zijn sportieve prestaties, niet door zijn gedrag. "Iedereen zegt altijd: 'Wout vraagt om aandacht, hij wil in de schijnwerpers staan'. Dat is niet waar. Ik ben puur en uitgesproken, authentiek. Dat is iets wat mensen triggert en meningen oproept, maar ik heb nu meer schijt aan wat iemand van mij vindt. Ik ben blij dat ik zo ben en kan zijn."

Weghorst laat de kritiek vaak links liggen, maar soms zit hij er toch mee. "Ik word er nog steeds weleens verdrietig van. Het is makkelijk om over mijn rug punten scoren door journalisten of wie dan ook. De stempel rare gozer drukt op mij, dat gaat nooit meer veranderen", aldus Ajax-spits Wout Weghorst.