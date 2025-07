Weghorst spreekt in de Johan Cruijff Arena: "Dat is ons doel"

Ondanks een teleurstellend jaar blijft hij strijdbaar en vastberaden om dit seizoen met Ajax wél succesvol te zijn. Duizenden fans ontvingen Ajax en coach Heitinga woensdag in de Johan Cruijff Arena. Weghorst sprak daar voluit zijn ambitie uit: kampioen worden met Ajax. "We zijn ons aan het klaarmaken. Het doel is om kampioen te worden met Ajax", vertelt Weghorst.

Niet alleen Wegorst, maar ook Alex Kroes heeft zijn zinnen gezet op de landstitel. "Ik wil toch dat Museumplein vol krijgen", zijn de woorden van de technisch directeur. De jacht op de 37e landstitel voor Ajax begint zondag 10 augustus met een thuiswedstrijd tegen promovendus Telstar.