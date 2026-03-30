Meldingen
2026-03-25
Maher Carrizo
VIDEO | LIVE: Ajax start met Maher Carrizo in oefenwedstrijd
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

Weghorst spreekt Oranje-kleedkamer toe: "Nooit durven dromen"

Bjorn
bron: OnsOranje
Foto: © OnsOranje

Wout Weghorst speelde vrijdagavond zijn vijftigste interland voor het Nederlands elftal. Na afloop van het duel met Noorwegen (2-1) kreeg de spits van Ajax een schaal uit handen van Marianne van Leeuwen, de directeur betaald voetbal van de KNVB. 

Weghorst sprak nadien ook zijn Oranje-ploeggenoten toe in de kleedkamer van de Johan Cruijff ArenA. "Ja, mannen", begint de 33-jarige spits. "Op 23 maart 2018 maakte ik mijn debuut. Het is nu acht jaar later en mijn vijftigste. Het was onder dezelfde trainer (Ronald Koeman, red.), dus daar ook een dankjewel voor. Het is een heel bijzondere mijlpaal."

"Ik had nooit durven dromen dat ik het Nederlands elftal mocht halen. En dat ik had nu voor de vijftigste keer doe, maakt me heel erg trots. Het is ook ontzettend snel gegaan. Dus ook voor de jonge jongens die er zijn, ik vond het altijd een cliché toen ik dat zelf vroeger hoorde, maar het gaat echt snel. Dus geniet ook van elk moment. Het WK komt er straks aan en laten we echt geschiedenis gaan schrijven, dat is nog nooit gebeurd met ons land. Als ik daar onderdeel van mag zijn, met jullie als mooie ploeg, dan is het helemaal geweldig. Dan maak je mij de gelukkigste man op aarde.

0
0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Ajax Video's Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst Nederlands elftal
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
0
0
0
0
0
0
0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws