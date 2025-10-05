Weghorst spreekt zich uit richting media: "Vind ik wel wat van"

Kick-off
Wout Weghorst tegen Sparta
Wout Weghorst tegen Sparta Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst heeft zich zaterdagavond uitgelaten over de 'Nederlandse cultuur'. De spits, goed voor twee doelpunten tegen Sparta (3-3), was niet heel positief. 

Na afloop staat hij de NOS te woord en krijgt hij de vraag of het zwakke spel van Ajax dit seizoen niet te wijten is aan hoofdtrainer John Heitinga. Weghorst reageert getergd: “Nou, dat zijn niet de geluiden die ik hoor van jullie de laatste weken.” Met ‘jullie’ refereert Weghorst vermoedelijk aan de media. "Uiteindelijk is de trainer degene die verantwoordelijk is. Hij is verantwoordelijk voor ons elftal. Ik vind alleen wel vanaf moment één dat hij onze trainer is geworden, dat hij sh*t van heb ik jou daar over zich heen heeft gehad. Daar vind ik wel wat van.”

“Daar vind ik wel wat van in Nederland…", gaat hij verder. "Natuurlijk mag er wel een verwachtingspatroon zijn, maar hoe wij dingen op de man spelen… Ik zie hem ook in de kleedkamer staan. Dan denk ik soms wel: oh, oh Nederland… Wat zijn we aan het doen?.

“Je mag kritisch zijn, maar het gaat om de manier waarop”, benadrukt Weghorst. “De manier waarop je met een bepaalde framing mensen en clubs kan wegzetten. Daar vind ik wel wat van. Daar zijn we in Nederland heel goed in. Het is schijnbaar iets wat bij onze cultuur past, maar ik vind het helemaal ruk.”

