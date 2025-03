Weghorst belangrijk bij Ajax-zege: "Hij gaf een geweldige speech"

Ajax kan al een tijdje niet beschikken over de geblesseerde Wout Weghorst, maar toch was de spits zondag belangrijk voor de 0-1 zege bij Almere City. De aanvaller gaf namelijk een speech vlak voor de aftrap.

"Vandaag was hij hier", vertelt Ajax-trainer Francesco Farioli na de wedstrijd tegen ESPN. "Het is belangrijk voor ons om hem om ons heen te hebben, zijn aanwezigheid en wens om terug te keren. Vandaag hield hij een geweldige speech voor de wedstrijd en ik denk dat hij het team daarmee heeft geholpen om goed aan de wedstrijd te beginnen. We wachten op hem."

"Niet alleen als motivator, maar ook als speler, want jullie weten hoe belangrijk hij voor het team is." Het is nog niet bekend wanneer Weghorst terug zal keren bij Ajax. "Dat is ook iets wat we week per week moeten bekijken." Wat vertelde de spits overigens in zijn speech voor de wedstrijd? "Goede dingen", aldus Francesco Farioli.