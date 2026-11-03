Weghorst stuurt bericht naar Verweij: "Zeg maar tegen Valentijn..."
Wout Weghorst was afgelopen weekend de grote man in de Eredivisie met maar liefst vier doelpunten in de uitwedstrijd van FC Twente tegen Excelsior (0-9). De oud-spits van Ajax haalde na afloop zijn gram bij de journalisten van De Telegraaf, zo onthult Mike Verweij.
"Ik had Wout Weghorst gefeliciteerd met z'n vier doelpunten. En toen kreeg ik een berichtje van hem. En ik vroeg me af wat ik daarmee moest", vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dus toen heb ik aan hem gevraagd of hij het oké vond dat ik het even mee zou nemen in de podcast. Dat vond hij een topidee."
Weghorst richtte zich daarbij ook tot Valentijn Driessen, de collega van Verweij. "Dus Wout zegt: 'Zeg maar tegen Valentijn dat ik voor hem heb gebeden vanmorgen. Hopelijk mag hij ook gauw z'n ware identiteit gaan vinden. Wil je dat voor me doen?' Hij kreeg dat vanochtend door in z'n stiltetijd. 'Maar Valentijn mag wat minder op zoek zijn naar, maar wat meer vanuit liefde en zachtheid handelen. Dat zal je goed doen'."
Driessen moet er zelf wel om lachen. "Weet je wat ik dan graag wil?", reageert de verslaggever. "Ik zou het leuk vinden als Wout nou een keer niet scoort, dat hij dan ook roept dat Onze-Lieve-Heer hem vandaag niet gunstig gezind was. Dat Hij er vandaag even niet was voor hem. Want dat betekent dat ook dan. Als je vier keer scoort, en je hebt een geweldige middag, is dat dankzij Onze-Lieve-Heer. Maar als het niet goed gaat, dan moet je ook de schuld zoeken bij Onze-Lieve-Heer. Maar dat hoor je ze nooit zeggen", aldus Driessen.
Verweij kijkt er anders tegenaan. "Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij gewoon een keer wat liever en zachter wordt. Ik heb Wout ooit voor de krant mogen interviewen, en het is echt een fantastisch persoon", besluit hij.
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