Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Ajax Podcasts

Weghorst stuurt bericht naar Verweij: "Zeg maar tegen Valentijn..."

Bjorn
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Wout Weghorst was afgelopen weekend de grote man in de Eredivisie met maar liefst vier doelpunten in de uitwedstrijd van FC Twente tegen Excelsior (0-9). De oud-spits van Ajax haalde na afloop zijn gram bij de journalisten van De Telegraaf, zo onthult Mike Verweij.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

"Ik had Wout Weghorst gefeliciteerd met z'n vier doelpunten. En toen kreeg ik een berichtje van hem. En ik vroeg me af wat ik daarmee moest", vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dus toen heb ik aan hem gevraagd of hij het oké vond dat ik het even mee zou nemen in de podcast. Dat vond hij een topidee."

Weghorst richtte zich daarbij ook tot Valentijn Driessen, de collega van Verweij. "Dus Wout zegt: 'Zeg maar tegen Valentijn dat ik voor hem heb gebeden vanmorgen. Hopelijk mag hij ook gauw z'n ware identiteit gaan vinden. Wil je dat voor me doen?' Hij kreeg dat vanochtend door in z'n stiltetijd. 'Maar Valentijn mag wat minder op zoek zijn naar, maar wat meer vanuit liefde en zachtheid handelen. Dat zal je goed doen'."

Driessen moet er zelf wel om lachen. "Weet je wat ik dan graag wil?", reageert de verslaggever. "Ik zou het leuk vinden als Wout nou een keer niet scoort, dat hij dan ook roept dat Onze-Lieve-Heer hem vandaag niet gunstig gezind was. Dat Hij er vandaag even niet was voor hem. Want dat betekent dat ook dan. Als je vier keer scoort, en je hebt een geweldige middag, is dat dankzij Onze-Lieve-Heer. Maar als het niet goed gaat, dan moet je ook de schuld zoeken bij Onze-Lieve-Heer. Maar dat hoor je ze nooit zeggen", aldus Driessen. 

Verweij kijkt er anders tegenaan. "Daar gaat het niet om. Het gaat erom dat jij gewoon een keer wat liever en zachter wordt. Ik heb Wout ooit voor de krant mogen interviewen, en het is echt een fantastisch persoon", besluit hij.

Om deze content te zien moet je cookies accepteren

Je hebt momenteel niet alle benodigde cookies geaccepteerd. Klik op de knop om je cookievoorkeuren te wijzigen.

Gerelateerd:
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Lees meer:
Ajax Podcasts Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst Mike Verweij Valentijn Driessen
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Jordi Cruijff

Jordi Cruijff vol lof: "Die jongen heeft bijzondere statistieken"

0
Sofyan Amrabat speelt met Ajax in de Johan Cruijff Arena

Amrabat doet boekje open na zege: "Ik heb op één been gespeeld"

0
Kees Kwakman en Kenneth Perez bij Ajax in de Johan Cruijff Arena

ESPN-analisten verbazen zich over Ajax-AZ: "Waar kijken we naar?"

0
Erik ten Hag

Erik ten Hag stevig aangepakt: "Hoe durft hij dat te zeggen?!"

0
Frank de Boer in de Johan Cruijff ArenA

Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"

0
Frank de Boer bij de Ajax Legends

De Boer deelt Guardiola-anekdote: "Daar moet de doodstraf op"

0
Marc ter Stegen bij Ajax

Ter Stegen legt opvallende bijnaam uit: "Dat zegt Maarten altijd"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

Perez wijst vier uitblinkers van Ajax aan: "Bovengemiddeld goed"

Jordi Cruijff vol lof: "Die jongen heeft bijzondere statistieken"

Weghorst stuurt bericht naar Verweij: "Zeg maar tegen Valentijn..."

Hans Kraay junior wijst: "Dan kraait er geen Ajax-supporter naar"

Emanuelson verkent trainerswereld: "Moet kijken wat bij me past"

Van der Vaart looft Ajacied: "Dat is wel van de buitencategorie"

Ajacied ondanks vele kritiek opgenomen in VI Elftal van de Week

Jordi Cruijff trots op Ajax-transfer: "Hoe is het mogelijk?"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws