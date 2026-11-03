Weghorst stuurt bericht naar Verweij: "Zeg maar tegen Valentijn..."

Wout Weghorst was afgelopen weekend de grote man in de Eredivisie met maar liefst vier doelpunten in de uitwedstrijd van FC Twente tegen Excelsior (0-9). De oud-spits van Ajax haalde na afloop zijn gram bij de journalisten van De Telegraaf , zo onthult Mike Verweij.

"Ik had Wout Weghorst gefeliciteerd met z'n vier doelpunten. En toen kreeg ik een berichtje van hem. En ik vroeg me af wat ik daarmee moest", vertelt Verweij in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Dus toen heb ik aan hem gevraagd of hij het oké vond dat ik het even mee zou nemen in de podcast. Dat vond hij een topidee."

Weghorst richtte zich daarbij ook tot Valentijn Driessen, de collega van Verweij. "Dus Wout zegt: 'Zeg maar tegen Valentijn dat ik voor hem heb gebeden vanmorgen. Hopelijk mag hij ook gauw z'n ware identiteit gaan vinden. Wil je dat voor me doen?' Hij kreeg dat vanochtend door in z'n stiltetijd. 'Maar Valentijn mag wat minder op zoek zijn naar, maar wat meer vanuit liefde en zachtheid handelen. Dat zal je goed doen'."