Weghorst treft FC Twente: "Dat is hem niet in dank afgenomen"

Wout Weghorst is zondagmiddag van de partij als Ajax op bezoek gaat bij FC Twente. De spits uit Borne ontsnapte afgelopen weekend aan een rode kaart en speelde ook een opvallende wedstrijd tegen Chelsea.

"Na de bijzondere voorstelling in Londen komt Circus Wout nu naar Enschede", kijkt FC Twente-watcher Leon ten Voorde vooruit op de website van de Tubantia. "Hoe bont wil je het eigenlijk maken als speler? Jaag je eerst heel voetbalminnend Nederland in de gordijnen met je gedrag tegen AZ, maak je een paar dagen later op Stamford Bridge iedereen gek. Incluis jezelf."

Ten Voorde weet dat Weghorst zondag niet hartelijk wordt ontvangen in De Grolsch Veste. "En dat komt niet omdat hij nooit voor FC Twente heeft gespeeld. Dat heeft uiteraard voor een groot deel met de voorgeschiedenis van vorig jaar te maken, toen hij op tv vertelde dat hij nog één droom had en dat was spelen voor FC Twente. Om even later bij Ajax te tekenen, met de woorden dat hij als kind al een in een pyjama van de Amsterdamse club sliep. Die snelle switch in clubliefde is hem niet door iedereen in dank afgenomen", weet Ten Voorde.

Voor Weghorst is het spelen tegen FC Twente speciaal. "De club waar familie, vrienden en de meeste voetballiefhebbers in zijn geboorteplaats supporter van zijn. De club ook waar zijn vader nog niet zo lang geleden in de Raad van Commissarissen zat. Vorig seizoen maakte hij in de wedstrijd tegen FC Twente weinig klaar. In de komende editie zullen vele ogen opnieuw op hem zijn gericht. Ajax staat onder druk en Weghorst moet het gaan doen", besluit Ten Voorde.