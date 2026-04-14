'Weghorst twijfelt aan FC Twente': "Meer Europese clubs willen hem"
Ajax-spits Wout Weghorst en FC Twente worden de laatste maanden regelmatig met elkaar in verband gebracht. Clubwatcher Geert-Jan Jakobs ging een maand geleden nog uit van een bijna zekere transfer naar Enschede, maar daar plaatst hij inmiddels vraagtekens bij.
"Ik hoorde een tijd terug dat het daadwerkelijk zou gebeuren", begint Jakobs bij Voetbal International. "Maar nu hoor je ook van mensen bij Twente en mensen rond Weghorst dat hij zelf ook nog twijfelt wat hij volgend seizoen wil doen. Er zijn ook buitenlandse clubs die hem nog willen halen. Dus ik weet niet of het een uitgemaakte zaak is dat hij naar Twente gaat."
"Dat is minder zeker dan vorige maand." Jakobs sluit zelfs niet uit dat de spits voor een avontuur buiten Nederland kiest. "Het kan ook zijn dat hij klaar is met Nederland en al het gedoe rondom hemzelf. Dat hij toch liever naar een andere competitie gaat. Schalke 04 hoorde ik laatst. Daar zou hij ook in beeld zijn."
"Maar er zijn ook andere clubs in Europa die hem nog graag zien komen. Dat gaan we zien." Volgens de clubwatcher zou Twente Weghorst goed kunnen gebruiken. "En als Ricky van Wolfswinkel stopt, dan moet er sowieso een spits bij."
"Sam Lammers is wel goed bezig vind ik. Nog niet met scoren, maar als aanspeelpunt vind ik hem hartstikke goed. Maar wordt Lammers ook beter van een Weghorst die in zijn nek zit te hijgen? Dat moet je je wel gaan afvragen", aldus Jakobs.
