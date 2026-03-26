Weghorst uit vorm? "Ik vind hem de laatste tijd niet zo goed"
Leon ten Voorde is kritisch over Wout Weghorst, die herhaaldelijk in verband wordt gebracht met een mogelijke transfer naar FC Twente. In de podcast De Ballen Verstand laat hij duidelijk blijken dat hij niet onder de indruk is van de huidige prestaties van de spits.
"Ik heb Wout nu een keer beoordeelt op zijn spel, niet op zijn gedrag. Ik vind hem de laatste tijd niet zo goed," zegt de kritische Haaksbergenaar die FC Twente al jaren op de voet volgt.
Tafelgenoot Fardau Wagenaar vult aan: "Ajax speelt zelf niet zo goed, dus het is logisch dat hij in de misère mee gaat. Of moet hij laten zien dat hij daar bovenuit stijgt?" Ten Voorde benadrukt op cynische wijze het belang van een andere standaard voor FC Twente: "Hij moet wel laten zien dat hij 'Twente-waardig' is. Dat je bij Ajax niet meekan doet niet ter zake, FC Twente is een ander level."
Over de vraag of fans staan te springen om Weghorst te zien bij FC Twente, heeft Ten Voorde ook een duidelijke mening: "Er zijn twee thema's wat ons verdeelt in Nederland. Dat is de politiek waar niemand het over eens is en wat daar vlak achteraan komt is Wout Weghorst. Dat verdeelt de natie."
