Weghorst-update richting kraker tegen PSV: "Dan weten we meer"

"Hij laat een scan maken", zei trainer Francesco Farioli na afloop van het gelijkspel tegen AZ op de persconferentie. "Daarna weten we meer over zijn blessure." Weghorst brak vijf weken geleden een grote teen in het uitduel met Fortuna Sittard. Koploper Ajax speelt over twee weken een uitduel met PSV, de nummer 2 van de ranglijst. Weghorst hoopt dat hij zijn rentree kan maken in Eindhoven.

Ajax moet het in ieder geval zonder Anton Gaaei stellen in de wedstrijd tegen PSV. De rechtsback kreeg een rode kaart na een overtreding op Zico Buurmeester van AZ. Tijdens de rest van de wedstrijd nam invaller Lucas Rosa de positie van rechtsback over voor Ajax.