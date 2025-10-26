Kick-off
'Ajax wilde oude bekende terughalen, verkopende partij weigerde'
Weghorst verklaart manier van juichen: "Ik voelde de behoefte"

Max
bron: ESPN
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © BSR Agency

Wout Weghorst is erg opgelucht na de overwinning op FC Twente. Na een reeks teleurstellende resultaten wonnen de Amsterdammers zondag met 2-3. 

Het was maanden geleden dat Ajax voor het laatst een uitwedstrijd wist te winnen. "We zitten natuurlijk niet in de makkelijkste fase", reageert Weghorst na afloop bij ESPN. "Er zijn veel meningen, maar uiteindelijk tellen de overwinningen." Dat lukte zondag door drie snelle goals na rust. "Je zag echt onze kwaliteit terug. Dus ja, wat het vooral heeft gedaan, is opluchting en blijdschap brengen, en natuurlijk drie punten."

Na zijn doelpunt viel Weghorst op door gelijk daar John Heitinga te rennen. Was dat een steunbetuiging aan de bekritiseerde oefenmeester? "Ik wilde het gewoon graag met hem vieren", laat Weghorst weten. "Als jij dat als een steunbetuiging wilt zien, mag dat. Ik voelde op dat moment de behoefte om het met hem te vieren."

Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Wout Weghorst
