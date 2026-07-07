Weghorst verklaart waarom hij naar Ajax ging: "We wilden graag..."
Wout Weghorst is verheugd dat hij zich eindelijk speler van FC Twente mag noemen. In een interview met de clubkanalen blikt de aanvaller terug op de weg naar Enschede en legt hij uit waarom een eerdere terugkeer naar Nederland niet bij de Tukkers, maar bij Ajax eindigde.
Na een langdurig traject is de transfer deze zomer alsnog werkelijkheid geworden. "Het is een lang proces geweest", vertelt de international van het Nederlands elftal. Daarbij kijkt hij terug op de zomer van 2024, toen hij Burnley verruilde voor Ajax. "Mijn familie en ik wilden heel graag terug naar Nederland. Uiteindelijk was Ajax ook een droom die ik had. FC Twente was toen niet haalbaar. Dat had niet met mij, maar met de club te maken."
Volgens Weghorst lag het destijds niet aan de interesse van FC Twente, maar aan de financiële mogelijkheden van de club. De spits stond nog onder contract bij Burnley en vertegenwoordigde een aanzienlijke marktwaarde. "Ik had toen gewoon nog een marktwaarde bij Burnley. Voor mij was die keuze er nooit, dat vond ik wel heel erg jammer. Uiteindelijk kwam er voor mij in Nederland een andere hele mooie optie waar ik ook superblij mee was."
De aanvaller onthult dat er destijds bewust afspraken zijn gemaakt over de communicatie rondom zijn keuze, met het oog op een eventuele toekomstige overstap naar FC Twente. "We hebben toen heel bewust afgesproken dat we het goed zouden communiceren en naar buiten brengen, zodat het in de toekomst nog mogelijk was", zegt Weghorst. "We kunnen ons afvragen of het ook op die manier is gebeurd, maar ik ben in ieder geval superblij om de wens mogelijk te maken."
Tijdens zijn periode bij Ajax kreeg Weghorst het regelmatig zwaar te verduren in De Grolsch Veste. De spits werd uitgefloten door een deel van de Twente-aanhang en merkte dat zijn terugkeer naar zijn jeugdliefde niet door iedereen werd omarmd. "Dat is wel heel erg lastig geweest", erkent hij.
De spits geeft toe dat de reacties hem hebben geraakt. "Ik kan daar wel stoer over doen, maar uiteindelijk is dit de club waar ik heel veel ben geweest, in een stadion waar je heel graag komt. De laatste twee jaar was dat wel anders. Uiteindelijk is dat, helaas, ook een beetje hoe het werkt en waar media helaas een hele grote rol in spelen."
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