2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
Het laatste Ajax Nieuws

Weghorst weer belangrijk voor Ajax: "Die zat zich op te vreten"

Niek
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax Foto: © Pro Shots

Ajax speelde zondagmiddag met 1-1 gelijk op bezoek bij AZ en Valentijn Driessen toonde zich maandagavond (opnieuw) kritisch over trainer Fred Grim. De verslaggever van de Telegraaf snapt niet dat Wout Weghorst pas vlak voor tijd werd ingebracht bij de club uit Amsterdam. 

“Hij wisselde heel laat. Je staat met 1-0 achter! Dan breng je Weghorst toch een halfuur voor het einde? Grim zei dat hij Weghorst in de tachtigste minuut wilde inbrengen", sprak hij bij Vandaag Inside. Nee! In de 86ste minuut riep hij hem bij zich. Vervolgens duurde het nog twee minuten voordat hij ingebracht werd. En die rare Weghorst was wel weer betrokken bij die goal", constateert Driessen. 

Ook Derksen zag dat Weghorst baalde van zijn late invalbeurt. "Die zat zich op te vreten. En dat vond ik wel terecht, hoor. Dit was nou typisch zo’n wedstrijd waarin je die domme kracht nodig had", vertelt de voormalig profvoetballer, die niet snapt dat Ajax voor Fred Grim heeft gekozen als interim-trainer. “We moeten ook niet uit het oog verliezen dat we met een keeper te maken hebben. Als je een clubleiding hebt met verstand, neem je geen keeper als trainer. Ik wil niet zeggen dat ze gek zijn, maar ze hebben er geen verstand van.”

Valentijn Driessen

Driessen ziet wedstrijd van Ajax: "Het was allebei om te janken"

Ajax wedstrijden
