Weghorst weer belangrijk voor Ajax: "Echt een Weghorst-wedstrijd"

Na afloop sprak Weghorst met ESPN over zijn sterke invalbeurt. "De voldoening is groot. Dit zijn lekkere invalbeurtjes. Ik denk ook dat dit echt een Weghorst-wedstrijd was." De 31-jarige spits zag de wedstrijd zo lopen, hoe hij het graag ziet. "We hadden veel de bal, zij zakten in en loerden op de counter. Dan speel je veel rond de zestien en dat is precies waar mijn kracht ligt. Naarmate de wedstrijd vorderde, voelde ik dat ik vandaag weleens nodig zou zijn."

Over zijn doelpunt, die niet ging zoals hij wilde, kan Weghorst lachen. Analist Kees Kwakman dacht dat de spits de bal er op een andeere manier in wilde schieten. "Normaal ben ik heel positief over Kees (Kwakman, red.) en nu had hij het ook goed gezien. Ik wilde ‘m hard met links in de korte hoek rammen, maar hij rolt eigenlijk van m’n voet. Maar goed, goal is goal."

Weghorst zag het team ook weer een sterke prestatie leveren. "Het belangrijkste is dat we de wedstrijd winnen. We geven nauwelijks iets weg, behalve die ene goal. En voorin hebben we kwaliteit genoeg. Ook met een Oli (Edvardsen, red.) die als invaller weer scoort."

Ajax staat door de overwinning weer op negen punten los van PSV en lijkt de titel bijna niet meer mis te kunnen lopen. "We staan er fantastisch voor. Het mag duidelijk zijn: er rest nog maar één doel, en dat is de klus klaren."