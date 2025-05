'Weghorst weer in de belangstelling van oude liefde uit Turkije'

Wout Weghorst, die momenteel zijn eerste seizoen bij Ajax speelt en vastligt tot medio 2026, staat opnieuw in de belangstelling van Besiktas. De spits speelde in de eerste helft van het seizoen 2022/2023 al op huurbasis voor de Turkse club, waar hij in achttien wedstrijden negen keer scoorde. Volgens het Turkse sportmedium Sporx heeft Besiktas de prioriteit om Weghorst terug te halen, vooral vanwege de verwachte vertrek van Ciro Immobile.

Besiktas zou al gesprekken hebben gevoerd met de Ajax-aanvaller, die onder trainer Francesco Farioli bij Ajax vaak als invaller speelt. Financieel zou Weghorst er in Turkije op vooruit kunnen gaan. In zijn vorige periode bij Besiktas werd de Oranje-international een publiekslieveling, en de club ziet hem als de ideale vervanger voor Immobile.

Weghorst is niet de enige speler die op de radar van Besiktas staat. Eerder deze week werd bekend dat ook Go Ahead Eagles-aanvaller Victor Edvardsen interesse heeft gewekt bij de Turkse topclub. Besiktas is dus duidelijk op zoek naar versterking in de aanval voor het komende seizoen.