Weghorst weer op de bank bij Ajax? "Meer gebaat bij Brobbey"

Ajax neemt het komend weekend in eigen huis op tegen Telstar, maar Johan Inan maakt zich zorgen om het 'spitsendilemma' bij de club uit Amsterdam. De verslaggever van ' AD ' ziet dat Wout Weghorst en Brian Brobbey nog niet hebben gescoord in de voorbereiding.

"Wie de oefencampagne volgde, zag Ajax opponenten niet vaak en lang bij de keel grijpen", blikt hij terug in zijn analyse. "Dat lukte in de eerste helft tegen Hibernian, na de pauze tegen Aarhus, een fase voor rust tegen Celtic (5-1) en in de slotfase van het duel met Monaco. In alle gevallen was Weghorst toeschouwer. Als Ajax al swingde, gebeurde dat juist met de spits die mag en wil vertrekken: Brian Brobbey", aldus Inan.

"Dat past in het beeld van vorig seizoen, toen Farioli ondanks zijn droogte (vier eredivisiegoals) steeds op de snelle en sterke kapstok terugviel. Daar deed de scoringsdrift van Weghorst weinig aan af. Hij kroonde zich tot clubtopscorer met tien goals", benadrukt hij. "Meer dan de helft daarvan maakte hij als invaller, toen de nood hoog werd en Ajax de druk opvoerde. De supersub is een meester in het positie kiezen in een drukke doelmond", weet hij.

"Een soortgelijke rol lijkt nu logisch omdat Ajax nog geen aanvalsmachine is waarin Weghorst als goaltjesdief vaak kan toeslaan", constateert hij. "Daarvoor wacht Heitinga ook op mandekker Ko Itakura (Ajax onderhandelt nog met Borussia Mönchengladbach) en een ervaren controleur, die zijn elftal vooruit moeten beuken en coachen. De handige aankoop Oscar Gloukh moet Berghuis helpen defensies te slopen. Tot die tijd is Ajax meer gebaat bij Brobbey", stelt Inan.