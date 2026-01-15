Weghorst weg bij Ajax? "Die klootzak is hier nooit meer welkom"

Jan Streuer stopt na dit seizoen als technisch directeur bij FC Twente. De ervaren bestuurder heeft nooit bij een klassieke topclub gewerkt, maar toch kijkt hij met een goed gevoel terug op zijn carrière.

"Met Shakhtar Donetsk wonnen we de Europa League, dat is wel top", blikt hij terug op de website van VI. "Ik ben heel tevreden, heb niet het gevoel dat ik iets heb gemist. De tijd gaat zo snel. Het verloop van technisch directeuren en trainers is ongekend, en dat is geen goed teken. De onrust regeert vaak. Ik heb niet veel clubs gehad, wel overal lang gezeten. Vitesse zeventien jaar. Shakhtar jaar of zes, Twente ook", aldus Streuer.

"De laatste jaren zijn de mooiste geweest. Echt, ik heb dit werk met zoveel plezier gedaan bij Twente", vervolgt hij enthousiast. "De mensen op kantoor zijn ook allemaal supporters. De drive, de liefde voor de club. Geweldig om te zien. De supporters van FC Twente worden gauw kwaad. Ik noem maar iets: Weghorst komt niet. “Die klootzak is hier nooit meer welkom”, zulke teksten hoor je dan", constateert Streuer, die daarmee wijst naar geluiden op social media.

"Maar ik weet zeker: als zo’n jongen dan alsnog komt, is de stemming totaal anders", voorspelt hij. "Dat is het Twente-temperament. De supporters willen het beste voor FC Twente, niemand mag negatief zijn over de club. Behalve zijzelf. Op social media gaat het soms te ver, dat is schelden en vloeken. Dat is wel jammer. Daar doet 95 procent van de mensen niet aan mee. Maar wat die kleine groep roept, komt wel aan", besluit Streuer realistisch.

Overigens heeft Weghorst, die in het verleden al met Erik ten Hag samenwerkte bij Manchester United, een aflopend contract bij Ajax en daardoor kan de aanvaller uit Borne (Overijssel) na dit seizoen transfervrij vertrekken. Weghorst kwam in Nederland onder meer uit voor FC Emmen, Heracles Almelo en AZ.