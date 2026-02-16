Weghorst weg bij Ajax? "Ik zou het wel doen als ik Twente was"

Geert-Jan Jakobs zou er niet gek van opkijken als Wout Weghorst volgend jaar alsnog bij FC Twente speelt. De verslaggever van VI weet dat de aanvaller van Ajax na dit seizoen transfervrij kan vertrekken vanwege een aflopend contract, waardoor hij mogelijk zeer interessant is voor de Tukkers.

"Gisteren bleek het weer bij Telstar, in de eerste helft mis je bij Twente iets wat Weghorst wel heeft", legt hij uit in het Rondje Eredivisie. "Los van smaak, het is geen speler waar we per se van genieten. Het is geen Maradona en we moeten het ook niet te groot maken, maar hij heeft wel een bepaald gif wat bij Twente wel ontbreekt, vind ik. Misschien kan hij ervoor zorgen dat het niet zo apathisch is, of in ieder geval zo slapjes als het de eerste helft weer was."

"Hlynsson vind ik ook vaak een goed voorbeeld, en ook Lammers", aldus Jakobs. "Dat is een technisch betere spits dan Weghorst, maar Weghorst heeft natuurlijk die wilskracht en dat enorme zelfvertrouwen. Dat mist Lammers en dat missen meerdere spelers bij Twente. En Weghorst is bij Ajax een beetje op een zijspoor beland, maar ik denk dat hij voor Twente echt nog wel een paar jaar van meerwaarde zou zijn", constateert de clubwatcher.

"Ten Hag kan hem als 'TD' misschien ook een beetje in toom houden, omdat-ie hem goed kent. Ik zou het wel doen als ik Twente was. Jan Streuer zei onlangs tegen tegen mij dat als hij een keer scoort, en dat is typisch Twente, dat ze allemaal weer massaal achter hem gaan staan. En dan slaat hij weer op zijn logo... Ten Hag heeft zich er nog niet over geuit, maar ik zou het een logische optelsom vinden dat-ie komt."