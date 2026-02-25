Het laatste Ajax Nieuws
'Weghorst weg bij Ajax': "Opvallend dat media hier niet mee komt"
Wout Weghorst tegen NEC Foto: © Pro Shots
Wout Weghorst lijkt de overstap naar FC Twente te gaan maken. De Ajax-spits hoopt op meer speeltijd en kan dat onder Erik ten Hag in Enschede gaan krijgen.
"Dit is overigens al echt mega ver", schrijft de vaak goed ingelichte WFCGroningen over een overstap van Weghorst naar FC Twente. "Kregen vanochtend dit nog door na onze post. Weghorst is al huizen aan het bekijken in Goor en zijn kinderen zijn al bij een school wezen kijken."
Wel snapt hij niet dat media zich nog opvallend stilhouden over een mogelijke overgang. "Opvallend dat media hier niet mee komt", concludeert hij.
