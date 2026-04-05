Weghorst weigert voor camera te komen na duel Ajax en FC Twente

Wout Weghorst had geen trek om na Ajax – FC Twente voor de camera van ESPN te verschijnen. Dat vertelt Wouter Bouwman in de Eretribune. Ook weigerde hij later de NOS te woord te staan.

Weghorst zelf scoorde tegen de Tukkers op fraaie wijze, maar werd door Óscar García met nog een uur op de klok naar de kant gehaald. Weghorst begreep daar zelf weinig van en gaf García geen hand bij zijn wisselmoment.

Bart van Rooij maakte uiteindelijk op fraaie wijze de 1-2. "Hij komt niet voor onze camera", liet Bouwman kort weten in de uitzending van De Eretribune. Weghorst is naar verluidt in verregaande onderhandelingen met FC Twente, wat te maken zou kunnen hebben met het feit dat de speler niet voor de camera is gaan staan.