Maarten Wijffels: "Dat lijkt me wel een aderlating voor Ajax"
Weghorst wijst 3 'sterke koppers' aan: "Daar ben ik er één van"

Niek
Wout Weghorst bedankt de Ajax-fans
Wout Weghorst bedankt de Ajax-fans Foto: © Pro Shots

Ajax verloor woensdagavond in de strijd om de Champions League met 0-2 van Internazionale en Wout Weghorst baalde na afloop van het resultaat. De centrumspits beseft dat de wedstrijd heel anders had kunnen verlopen als Mika Godts gescoord had in de ereste helft. 

"Als ik eerlijk ben, denk ik zelfs dat we in de eerste helft de betere ploeg waren", sprak de Oranje-international na afloop bij Ziggo Sport. "Uiteindelijk is er in minuut veertig natuurlijk een heel belangrijk moment. Wij krijgen via Mika (Godts, red.) een hele goede kans, die er natuurlijk in moet, want dan kom je zelf op 1-0. Dat zijn natuurlijk details. Of je gaat met een voorsprong de rust in, en nu ga je met een 0-1 achterstand de rust in", aldus Weghorst.

"Dat is denk ik een heel belangrijk moment geweest, superjammer. Er zat in mijn ogen zeker meer in", vervolgt hij teleurgesteld. "Ik vond dat we dominant waren, ik vond dat we goed waren in de duels. Ik zag dat we erbovenop zaten, ze bij vlagen ook echt onder druk hebben gezet. Dat wilden we ook zodat we daar wat af konden dwingen. Opbouwend zijn we er bij vlagen ook goed onderuit gekomen, of soms juist vanuit een tweede bal vallend op mij. Het plan dat wij hadden kwam best goed tot uiting. Voor mijn gevoel zaten we er goed in, en dat gevoel deelden we ook in de kleedkamer", blikt Weghorst terug.

Ook over zijn eigen optreden was hij niet ontevreden. "Ik voelde me goed en ik voelde me sterk. Het was een mooie avond met het publiek en de sfeer. Natuurlijk vind ik het dan jammer dat ik eraf moet, dat is duidelijk", vervolgt de aanvaller, die baalt van het feit dat de Italianen twee keer scoorden uit een corner. "Wij kiezen er altijd voor om twee of drie mensen (onder andere Baas en Itakura, red.) in de zone te hebben. Daar ben ik er een van. Dat zijn eigenlijk onze sterke koppers. Uiteindelijk komen die ballen in de zones waar onze zone-mensen niet kunnen komen. Dat is gewoon frustrerend. Natuurlijk zijn zij daar sterk in, maar dat moet je gewoon voorkomen, ten koste van alles. Dat is niet makkelijk, maar dat moet je gewoon voorkomen", besluit Weghorst. 

