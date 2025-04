Weghorst wil basisplek bij Ajax:"Jij hebt het ook gezien, toch?"

Weghorst schoot twee keer op de lat én een keer op de paal. "Heel lullig dat het dan nét niet is", zegt hij na afloop tegen ESPN. "Op het einde van de tweede helft creëerden we een groot aantal kansen. We waren heel dichtbij om op voorsprong te komen. Daarvoor was het moeizaam, niet goed. Het was niet het spel wat we wilden spelen. In grote delen hadden we het ook moeilijk."

Via Youri Regeer wist Ajax nog een punt te pakken, waardoor Ajax het niet Spaans benauwd krijgt ten opzichte van naaste achtervolger PSV. "Je gaat door, je blijft doorgaan. We hebben de mentaliteit getoond, waardoor we terug kwamen. We zijn een puntje dichterbij. We moesten er nog zeven, nu nog zes."

Weghorst vindt overigens dat hij wel een keer mag starten. "De impact van mijn invalbeurt geeft voldoening, ja. Jij hebt het ook gezien, toch? En ik geloof dat dit niet de eerste keer was vandaag."