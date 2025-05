Weghorst wil bij Ajax blijven: "Kan niet wachten op volgend jaar"

Wout Weghorst werd deze week in verband gebracht met een terugkeer naar Turkije, maar de aanvaller lijkt zelf 'gewoon' bij Ajax te willen blijven. De ervaren centrumspits heeft woensdag namelijk een uitgebreid bericht op Instagram geplaatst en richt zich tot de supporters/

"Trots. Dat is het woord dat elke keer weer terugkomt sinds ik het shirt van deze club mag dragen", schrijft hij. "Ajax is niet zomaar een club, het is een gevoel, een verantwoordelijkheid, een enorme verbondenheid en bovenal een grote eer", aldus Weghorst, die heeft genoten van het duel tussen Ajax en FC Twente.

"Vanaf de eerste dag als Ajacied en toeschouwer in het stadion, tot de orkaan aan geluid in minuut 58 van onze mogelijke kampioenswedstrijd heb ik jullie steun gevoeld en ervan genoten", vervolgt hij. "Ik kan nu al niet wachten op volgend jaar, Ajacieden. Dan gaan we samen veel vieren", besluit Weghorst, die een rood kruis als symbool plaatst. De Oranje-international viert zijn goals bij de club uit Amsterdam namelijk door met zijn armen een kruis te vormen.