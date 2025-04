Weghorst wil toeslaan in Tilburg: "De belangen worden groter"

Wout Weghorst is klaar voor het belangrijke uitduel van Ajax bij Willem II. De spits, die tegen NAC zijn rentree maakte na blessureleed, kijkt uit naar de wedstrijd in Tilburg en benadrukt het belang van focus en collectiviteit.

"Je moet vooral naar jezelf kijken. Wij moeten wederom het collectief op de mat leggen en dan heb ik het vertrouwen erin dat we gaan winnen," vertelt Weghorst in gesprek met de clubkanalen. "De belangen worden groter, van beide kanten. Dat kan druk met zich meebrengen of andere dingen. Maar uiteindelijk moet de focus op jezelf en het zal geen makkelijk duel worden in Tilburg. Met het publiek is het altijd leuk om daar te spelen dus ik heb er zin in."

Na een periode van blessureleed is Weghorst blij om juist in deze cruciale fase van het seizoen weer inzetbaar te zijn. "Het loopt zoals het loopt," aldus de spits. "Ik heb natuurlijk mooie potjes gemist in Nederland en in Europa, maar gelukkig ben ik er bij het slot weer bij."

Vanuit de zijlijn zag Weghorst zijn ploeg groeien. "Hoe we als team opereren is iets wat je echt ziet als je een beetje vanuit de buitenkant erbij zit. We hebben een goed team gesmeden en er staat een sterk collectief. Uiteindelijk wil je allemaal maar een ding in de topsport en dat is winnen. En dat zit erin."