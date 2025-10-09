Doorzetters
'Heitinga niet blij met kritiek': "Nu is hij woedend denk ik"
2025-10-09
Damian van der Vaart in het shirt van Ajax
Van der Vaart haalt uit naar eigen zoon: "Hij is ook zo'n pussy"
Weghorst wint met Oranje van Malta ondanks 'bestolen' doelpunt

Cherine
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst boekt met Oranje donderdagavond een moeizame 0-4-zege op Malta in de WK-kwalificatie. Strafschoppen brachten Nederland op voorsprong: Cody Gakpo scoorde twee keer vanaf de stip, nadat een treffer van Weghorst was afgekeurd.

Na een rommelige openingsfase kreeg Nederland via een strafschop de kans op de voorsprong. Wout Weghorst scoorde eerst, maar omdat de scheidsrechter al had gefloten voor een overtreding op Ryan Gravenberch, telde het doelpunt niet. Cody Gakpo benutte vervolgens de penalty: 0-1. Kort daarna raakte hij ook de paal.

Vlak voor rust werd een tweede strafschop afgekeurd, maar direct na de pauze mocht Gakpo opnieuw aanleggen nadat Weghorst werd neergehaald. De aanvaller van Liverpool maakte er 0-2 van en werd de eerste Oranje-international in bijna vijftig jaar die tweemaal uit een strafschop scoorde in één wedstrijd.

Niet veel later zorgde Tijjani Reijnders voor de 0-3 na een blunder van de Maltese keeper. Memphis Depay bepaalde de eindstand met een kopgoal op 0-4. Dankzij de overwinning vergroot Nederland zijn voorsprong op Polen in Groep G. De volgende tegenstander in de WK-kwalificatie is Finland, in de Johan Cruijff Arena.

Wout Weghorst

Wout Weghorst betrokken bij opvallend moment in Oranjeduel

Lodewijk Asscher

'Oud-politicus niet aan de slag bij Ajax': "Het was mijn droom"

Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro kijkt naar Ajax: "Trainer mag je snel afschieten"

Sherida Spitse in het Letzigrund Stadion

LIVESTREAM | Ajax Vrouwen speelt Europa Cup-voorronde in Zwitserland

Kees Smit

Kees Smit kon ook naar Ajax: "Ik had een beter gevoel bij hen"

Rob Jansen

Rob Jansen geeft inkijk: "Bij Ajax heb je te maken met colonnes"

John Heitinga en Sven Mislintat

"Als Heitinga verliest van Sparta wordt de druk echt immens"

Anco Jansen namens ESPN

Jansen verbaasd bij Ajax: "Mag hij maar een half uur spelen?"

René Wagelaar bij VoetbalTijd

René Wagelaar: "Hij was nooit doorgebroken bij Ajax, never nooit"

