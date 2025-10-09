Weghorst wint met Oranje van Malta ondanks 'bestolen' doelpunt

Wout Weghorst boekt met Oranje donderdagavond een moeizame 0-4-zege op Malta in de WK-kwalificatie. Strafschoppen brachten Nederland op voorsprong: Cody Gakpo scoorde twee keer vanaf de stip, nadat een treffer van Weghorst was afgekeurd.

Na een rommelige openingsfase kreeg Nederland via een strafschop de kans op de voorsprong. Wout Weghorst scoorde eerst, maar omdat de scheidsrechter al had gefloten voor een overtreding op Ryan Gravenberch, telde het doelpunt niet. Cody Gakpo benutte vervolgens de penalty: 0-1. Kort daarna raakte hij ook de paal.

Vlak voor rust werd een tweede strafschop afgekeurd, maar direct na de pauze mocht Gakpo opnieuw aanleggen nadat Weghorst werd neergehaald. De aanvaller van Liverpool maakte er 0-2 van en werd de eerste Oranje-international in bijna vijftig jaar die tweemaal uit een strafschop scoorde in één wedstrijd.

Niet veel later zorgde Tijjani Reijnders voor de 0-3 na een blunder van de Maltese keeper. Memphis Depay bepaalde de eindstand met een kopgoal op 0-4. Dankzij de overwinning vergroot Nederland zijn voorsprong op Polen in Groep G. De volgende tegenstander in de WK-kwalificatie is Finland, in de Johan Cruijff Arena.