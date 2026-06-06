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Weghorst wissel zorgt voor onbegrip: "Dat vond ik opmerkelijk"

Rik Engelbertink
bron: Kick-Off
Wout Weghorst heeft een reserverol bij Oranje
Wout Weghorst heeft een reserverol bij Oranje Foto: © Pro Shots

Valentijn Driessen vindt niet dat er plek moet zijn voor Crysencio Summerville in het Nederlands elftal. Dat zegt de journalist in Kick-Off. Driessen zelf zou kiezen voor Donyell Malen, Brian Brobbey en Cody Gakpo in de aanval.

"Ik vond Summerville ook niet zo goed spelen", begint Driessen zijn relaas. "Af en toe heeft hij een flits waarvan je denkt: hé, dat is aardig. Maar ik vind hem ook geen echte Nederlands elftal-speler. Hij is te inconsistent. Ik denk dat je Malen, Brobbey en Gakpo voorin op moet stellen. Daar zou ik voor opteren."

Wout Weghorst kreeg echter de voorkeur boven de oud-Ajacied. "Maar Brobbey is blijkbaar vijfde keuze, want Weghorst kwam er nog eerder in dan Brobbey. Dat vond ik ook opmerkelijk", vervolgt Driessen daarover.

"Hetzelfde geldt voor de rust, toen Verbruggen eruit ging en Roefs erin kwam, en niet Flekken", zegt hij. "Flekken was hiervoor altijd tweede keeper en Koeman zei dat na afloop dat hij nog geen beslissing heeft genomen, maar dan is het wel raar om Roefs erin te zetten en niet Flekken."

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