Weghorst zet Brobbey op de bank? "Dan blijft er weinig over"

In Rondje Eredivisie van Voetbal International wordt ter discussie gesteld of Wout Weghorst de kans moet krijgen ten koste van Brian Brobbey.

"Heel veel meer kan hij niet doen", begint Lentin Goodijk over Weghorst. "Tegen Willem II viel hij geweldig in. Tegen FC Utrecht was hij wat minder opvallend, maar dat was ook een beetje en gekke wedstrijd natuurlijk. Hij brengt wel vaak heel veel als hij invalt."

Goodijk snapt wel waar de basisplaats van Brobbey vandaan komt. "Het verhaal blijft natuurlijk een beetje dat hij geweldig is in die rol, om in die laatste dertig minuten nog wat los te maken. Brobbey is juist belangrijk in het meevoetballen."

Dat meevoetballen lukt echter niet zo goed bij de spits van Ajax. "Hij zit nu in een hele slechte fase. Als aanspeelpunt is hij eerder dit jaar wel heel belangrijk geweest voor Ajax. Toen Weghorst in de basis begon kwam Ajax juist weer veel minder aan het voetballen toen. Dat is altijd het argument van Farioli geweest om Brobbey te blijven opstellen", denkt Goodijk.

Goodijk zou niet verbaasd zijn als Weghorst de kans gaat krijgen in de punt van de aanval. "In de laatste weken valt ook dat meevoetballen een beetje weg. Hij lijkt te worstelen met zichzelf en met zijn vorm. Dan blijft er wel redelijk weinig over. Het zou niet zo heel gek zijn om Weghorst een keer de kans te geven."

"Farioli is wel goed in het managen van zo'n groep. Maar het is wel duidelijk dat Weghorst nooit heel enthousiast was over het feit dat hij nooit mag spelen. Hij is bij Ajax gekomen om als basisspeler kampioen te worden. Als je dan steeds op de bank zit gaat dat aan je vreten", sluit Goodijk af.