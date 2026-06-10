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Weghorst zet vraagtekens bij rol: "Ben ik het nooit mee eens"

Arthur
Wout Weghorst
Wout Weghorst Foto: © Pro Shots

Wout Weghorst heeft zich in aanloop naar het WK uitgesproken over zijn positie binnen het Nederlands elftal. De spits weet welke rol bondscoach Ronald Koeman voor hem in gedachten heeft, maar maakt tegelijkertijd duidelijk dat hij zichzelf niet uitsluitend ziet als de man die vanaf de bank voor een ommekeer moet zorgen.

In gesprek met OnsOranje vertelt Weghorst dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met Koeman. "Hij is daar eerlijk over geweest. Noem het pinchhitter of finisher, die rol zal er zijn als het elftal dat nodig heeft. Ik zal het daar zelf nooit mee eens zijn, dat zal ik ook nooit worden. Daarom probeer ik iedere dag te laten zien dat ik meer ben dan alleen een invaller."

Ondanks zijn ambitie om een grotere rol te vervullen, spreekt de aanvaller vol lof over de werkwijze van de bondscoach. "Ik heb onder hem mijn debuut gemaakt. We hebben duidelijke verwachtingen naar elkaar uitgesproken en ik weet precies wat hij van mij verwacht binnen dit elftal. Dat waardeer ik. Hij is altijd eerlijk en loyaal geweest, en dan kun je als speler ook het maximale teruggeven."

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