Weghorst ziet concurrent geblesseerd uitvallen bij training Oranje

Mexx Meerdink heeft vanmiddag tijdens de training van het Nederlands elftal een blessure opgelopen. De aanvaller van AZ, die deze week zijn debuut maakte voor Oranje, is daardoor niet inzetbaar tijdens de komende WK-kwalificatiewedstrijden en heeft het trainingskamp in Zeist inmiddels verlaten.

Bondscoach Ronald Koeman kiest er bewust voor om geen vervanger op te roepen, waardoor Nederland met 23 spelers naar Malta reist. Voor Ajax-aanvaller Wout Weghorst kan dit positief uitpakken. Met de afwezigheid van Meerdink is de kans groot dat hij in de duels tegen Malta en Finland minuten gaat maken.

Oranje speelt donderdag 9 oktober tegen Malta in het Ta' Qali National Stadium. De aftrap is om 20.45 uur. Zondag 12 oktober staat het duel met Finland op het programma in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam, met een aanvangstijd van 18.00 uur.