'Weghorst zorgde voor beroering': "Spelers trokken aan de bel"

Wout Weghorst leek een kleine twee jaar geleden op weg naar FC Twente, maar tekende uiteindelijk bij Ajax. De spits van het Nederlands elftal leek een welkome versterking in Enschede. Toch leverde het ook vraagtekens op.

"Twee jaar geleden zorgde de mogelijke komst van Weghorst al voor beroering bij FC Twente", beschrijft clubwatcher Geert-Jan Jakobs op de website van Voetbal International. "De Overijsselnaar is een uitgesproken karakter, iemand die altijd en overal voor verdeeldheid zorgt."

"FC Twente beschikt al jaren over een tamelijk harmonieuze selectie", weet Jakobs. "Enkele spelers trokken destijds aan de bel: hoe moet dat straks, met Weghorst erbij? De technische leiding was zich bewust van bestaande weerstand, maar had ook wel ideetjes om die weg te kunnen masseren. Onderling begrip vergroten door spelers samen een hapje te laten eten, bijvoorbeeld."

Uiteindelijk bleken voorzorgsmaatregelen niet nodig, omdat FC Twente geen jawoord kreeg van Weghorst en doorschakelde naar Sam Lammers. Komende zomer klopt FC Twente mogelijk opnieuw aan voor Weghorst, wiens contract bij Ajax afloopt. De nieuwe technisch directeur Erik ten Hag liet al weten gecharmeerd te zijn van Weghorst, die hij al eerder naar Manchester United haalde.