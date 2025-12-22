Weijs breekt voor camera en hekelt KNVB: "Dat was geen optie"

Het overlijden van Elisa, de vriendin van Jong Ajax-middenvelder Mark Verkuijl, heeft een diepe impact gehad op de selectie van de Amsterdamse beloftenploeg. Ondanks het grote verdriet moest Jong Ajax maandagavond aantreden tegen RKC Waalwijk, iets waar trainer Willem Weijs zichtbaar moeite mee had.

Het noodlot sloeg donderdagmiddag toe, toen Elisa tijdens het hardlopen in Ede werd aangereden door een auto. De 21-jarige vrouw overleed later aan haar verwondingen. Weijs herinnert zich het moment nog scherp. "Donderdagavond werd ik gebeld door de moeder van Mark. Eerst hoorde ik dat het niet goed ging met Elisa. Even later belde ze opnieuw met het vreselijke nieuws. Dat kwam keihard binnen", vertelt hij bij ESPN.

De volgende ochtend stond Weijs voor een loodzware taak: het nieuws delen met zijn spelersgroep. "In de kleedkamer heb ik de jongens verteld wat er was gebeurd. Sommigen wisten het nog niet. Dat moment sloeg in als een bom. Stoere jongens of niet, dit raakte iedereen. Achter elke speler zit een mens met een eigen verhaal en connectie met Mark en Elisa."

Vrijdag besloot een delegatie van stafleden, spelers en directeur voetbalzaken Marijn Beuker om Verkuijl thuis op te zoeken. "We wilden laten zien dat we onvoorwaardelijk voor hem en zijn familie klaarstaan. Het werd enorm gewaardeerd. Marijn is later op de avond ook nog langsgegaan. Dat was het juiste om te doen."

Van trainen was die dag nauwelijks sprake. "Vrijdag was een dag van niks", aldus Weijs. "De emoties waren te veel. Een klein groepje trainde, de meesten gingen naar huis. Alles was goed: trainen, naar huis, praten. Zaterdag zijn we pas echt weer op het veld gaan staan."

Toch stond maandag alweer een competitiewedstrijd op het programma in de Keuken Kampioen Divisie. Uitstel bleek geen optie. "Onze gedachten waren in eerste instantie totaal niet bij deze wedstrijd. Als ik eerlijk ben, voelde ik die behoefte niet (om te spelen, red.). En ik had het gevoel dat veel andere spelers dat ook niet voelden. Maar het was geen optie, dus dan moet je spelen."

Voorafgaand aan het duel met RKC Waalwijk werd stilgestaan bij het verlies. Verkuijl legde een Ajax-shirt met de naam van Elisa en rugnummer 21 op de middenstip. Beide teams droegen rouwbanden en namen een minuut stilte in acht, in aanwezigheid van de families van Verkuijl en Elisa.