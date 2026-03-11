Weijs neemt afscheid van Ajax: "Had me het einde anders voorgesteld"

Weijs kijkt met trots terug op zijn tijd bij Ajax. "Deel uitmaken van zo'n grote club is een bijzonder hoofdstuk in mijn leven geweest. Een wereldberoemde academie met veel aanzien, waar ontwikkeling centraal staat. Jeugdspelers zien debuteren, samen de beker winnen en prachtige herinneringen creëren – dat zijn momenten die ik altijd zal koesteren", schrijft hij. "Ik heb sterke banden opgebouwd met spelers, emotionele en moeilijke momenten gedeeld en keuzes gemaakt die altijd gericht waren op ontwikkeling, zowel individueel als collectief."

Zijn vertrek bij Ajax zorgt wel voor een vervelende nasmaak bij de oefenmeester. "Ik zal niet ontkennen dat ik me het einde anders had voorgesteld", geeft hij toe. "Maar dat verandert niets aan de trots en dankbaarheid die ik voel. Ik mis het werken met deze geweldige mensen en talenten nu al. Ik heb ongelooflijke mensen ontmoet, vrienden voor het leven, en gewerkt met bijzondere talenten die elke dag betekenisvol maakten. Dank aan iedereen die deel uitmaakte van deze reis. De herinneringen, de groei en de banden zullen voor altijd bij me blijven."