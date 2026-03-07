Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Weijs niet blij met werkwijze Cruijff: "Had dat netjes gevonden"

Joram
bron: ESPN
Willem Weijs
Foto: © BSR Agency

Willem Weijs had het op prijs gesteld als Ajax hem eerder had ingelicht over de nieuwe koers die Jordi Cruijff wilde volgen bij Jong Ajax. Die communicatie bleef echter uit, en kort daarna kreeg Weijs van de technisch directeur te horen dat zijn dienstverband werd beëindigd.

Begin februari nam Cruijff, pas aangesteld als technisch directeur van Ajax, de beslissing om Weijs te vervangen bij Jong Ajax. Volgens Cruijff moest er binnen het beloftenteam meer nadruk komen op een 'winnaarsmentaliteit', en daarom werd de Spanjaard Oscar Garcia aangetrokken. Over de gang van zaken zegt Weijs tegen Het Parool en het Algemeen Dagblad: "Ik had het netjes gevonden als ze mij hadden gezegd dat ze iets anders gingen vragen van de trainer van Jong Ajax."

"Kun je dat? Wil je dat? Dan had ik daar eventueel op kunnen anticiperen," gaat Weijs verder. "Lukte me dat niet, dan hadden ze me later alsnog kunnen vervangen. Nu voelt het alsof midden in het seizoen de spelregels zijn veranderd. Zonder dat ik het wist." Toen Weijs aan het begin van dit seizoen als hoofdtrainer bij Jong Ajax begon, lag de focus nog niet op winnen. "We spraken af dat individuele ontwikkeling prioriteit heeft. Om een voorbeeld te geven. We bleven volharden in de opbouw vanuit achteruit." 

"Dat ging regelmatig ten koste van het resultaat." Hans Kraay reageerde vrijdag bij ESPN. "Het is toch ongelooflijk." Weijs: "Ja, oké, maar dit is waar we bij Ajax voor staan en wat we bij Ajax 1 willen." Hij benadrukt dat leren winnen ook onderdeel is van de ontwikkeling: "Dit betekent niet dat je bewust verliest. Leren winnen is ook expliciet onderdeel van die ontwikkeling. Sta je een kwartier voor tijd met 1-0 voor, dan moet je misschien een keer níét opbouwen. Daar ben ik als trainer ook voor om dat te zeggen", aldus Weijs.

Het laatste Ajax Nieuws Ajax historie & oud-spelers Jong Ajax Willem Weijs Jordi Cruijff
