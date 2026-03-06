Meldingen
2026-02-21
Weijs over ontslaggesprek: "Minuut of tien later stond ik buiten"

Max
bron: Algemeen Dagblad
Willem Weijs in Amsterdam
Willem Weijs in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Willem Weijs stond al snel buiten na zijn eerste gesprek met Jordi Cruijff. De trainer van Jong Ajax kreeg te horen dat hij per direct was ontslagen. 

Cruijff was nog niet lang technisch directeur van Ajax toen hij een eerste gesprek met Weijs had. "Het was zo gepiept. Een minuut of tien later stond ik weer buiten", blikt hij terug bij het Algemeen Dagblad. "Het was vooral een mededeling van zijn kant. Hij heeft letterlijk gezegd dat hij vindt dat ik niet als enige verantwoordelijk ben voor de prestaties van Jong Ajax. Maar hij wilde ook dingen anders doen. Met zijn eigen mensen."

Weijs stond al snel weer buiten. "Er is me al een paar keer gevraagd of ik er nog iets tegenin heb gebracht. Maar alles stond vast. En dat bleek natuurlijk die middag al. Ik zat nog niet in de auto of ik las het nieuws over mijn opvolger…", aldus de oefenmeester, die snel werd opgevolgd door de Spaanse Oscar Garcia. "Er is niets inhoudelijks gezegd over mijn functioneren. Niet dat mijn trainingen er niet uitzien, dat ik niet goed voor de camera sta of dat ik mijn staf niet goed aanstuur."

