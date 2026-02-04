Meldingen
2026-01-28
Remko Pasveer
BREAKING | 'Remko Pasveer legt verzoek neer en vertrekt bij Ajax'
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weijs roemt Ajax-talent: "Hij zou een hele mooie stap gaan maken"

Niek
Willem Weijs in Amsterdam
Willem Weijs in Amsterdam Foto: © Pro Shots

Jong Ajax won maandagavond in eigen huis met 2-1 van Willem II en Abdellah Ouazane nam de winnende treffer voor zijn rekening. Jong Ajax-trainer Willem Weijs was na afloop vol lover de talentvolle middenvelder. 

"Die jongen heeft een hele moeilijke aanloop gehad", sprak hij voor de camera van ESPN. "Hij zou een hele mooie stap (naar Real Madrid, red.) gaan maken, dat is allemaal niet doorgegaan. Nu zie je dat het zich uitbetaalt. Dat ook hij nu heeft geleerd om zich aan te passen in deze competitie", aldus Weijs. 

"We hebben vandaag twee jongens op het middenveld staan, die zijn 16 jaar. Dat is een proces. Dat waren jongens die aan het begin van het seizoen bij O19 zaten. Zij staan nu hier en het zijn basisspelers", vervolgt hij enthousiast. "Dan worden die spelers vaak gehyped en krijgen ze heel veel aandacht, maar dat wil niet zeggen dat je ook meteen in staat bent om te presteren. Dat lukt nu gelukkig steeds beter", aldus Weijs. 

De oefenmeester sprak over het optreden van Jinairo Johnson. "Wij, in de staf bij Jong Ajax, vinden hem het beste als centrale verdediger", verklapt Weijs, die Don-Angelo Konadu als invaller binnen de lijnen bracht bij Jong Ajax. Waarom dat was? "Omdat hij ongeveer maar dertig minuten mag spelen, anders zou hij langer spelen." 

 

Gerelateerd:
Jinairo Johnson

Johnson maakt zijn debuut voor Ajax: "Ik speel het liefst op ...

0
Mexx Meerdink in het shirt van AZ

Mexx Meerdink ooit Ajacied? "Die gaan nooit betalen wat AZ wil"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden Jong Ajax
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kale en Kokkie

Ras-Ajacieden geïrriteerd: "Iets mentaals? Donder toch op, man"

0
Frank van Mosselveld kijkt toe

Ajax krijgt duidelijkheid op deadline-day: "Hij blijft zeker"

0
John van 't Schip als analyticus in de Johan Cruijff Arena

John van 't Schip ziet zwakke plek bij Ajax: "Twee of drie keer"

0
Marijn Beuker

Beuker gespot met Kodai Sano: "Het is een zeer goed restaurant"

0
Abdellah Ouazane bij een uitwedstrijd van Ajax 1

Ouazane wint met Jong Ajax: "Zij vinden dat ik fitter moet worden"

0
David Endt staat VI te woord

Endt had bijzondere relatie met Ajacied: "Hou je bek, laat mij"

0
Fred Grim in de Johan Cruijff Arena

'Ajax wil nog nieuwe nummer zes halen': "Op de laatste dagen..."

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties