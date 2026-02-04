Weijs roemt Ajax-talent: "Hij zou een hele mooie stap gaan maken"

"Die jongen heeft een hele moeilijke aanloop gehad", sprak hij voor de camera van ESPN. "Hij zou een hele mooie stap (naar Real Madrid, red.) gaan maken, dat is allemaal niet doorgegaan. Nu zie je dat het zich uitbetaalt. Dat ook hij nu heeft geleerd om zich aan te passen in deze competitie", aldus Weijs.

"We hebben vandaag twee jongens op het middenveld staan, die zijn 16 jaar. Dat is een proces. Dat waren jongens die aan het begin van het seizoen bij O19 zaten. Zij staan nu hier en het zijn basisspelers", vervolgt hij enthousiast. "Dan worden die spelers vaak gehyped en krijgen ze heel veel aandacht, maar dat wil niet zeggen dat je ook meteen in staat bent om te presteren. Dat lukt nu gelukkig steeds beter", aldus Weijs.

De oefenmeester sprak over het optreden van Jinairo Johnson. "Wij, in de staf bij Jong Ajax, vinden hem het beste als centrale verdediger", verklapt Weijs, die Don-Angelo Konadu als invaller binnen de lijnen bracht bij Jong Ajax. Waarom dat was? "Omdat hij ongeveer maar dertig minuten mag spelen, anders zou hij langer spelen."