Weijs verdrietig: "Je hoopt dat je de pijn iets kunt verlichten"

Jong Ajax heeft de afgelopen dagen zwaar te verduren gehad na het plotselinge overlijden van Elisa, de vriendin van speler Mark Verkuijl. Trainer Willem Weijs en aanvoerder Nassef Chourak stonden de middenvelder bij en probeerden hem zoveel mogelijk te steunen.

De 21-jarige Elisa kwam donderdag om het leven nadat zij tijdens het hardlopen door een auto werd geraakt en in het ziekenhuis overleed. Jong Ajax wilde het Keuken Kampioen Divisie-duel met RKC Waalwijk van maandag verplaatsen, maar de KNVB kon daar geen gehoor aan geven.

Voor de aftrap legde de negentienjarige Verkuijl een Ajax-shirt met de naam Elisa op de middenstip. Tijdens de minuut stilte stond hij bij zijn teamgenoten, en na 21 minuten werd het duel stilgelegd voor een gezamenlijk applaus. Verkuijl hield op de tribune het shirt met Elisa’s naam omhoog. Trainer Weijs maakte duidelijk dat zo’n wedstrijd een unieke emotionele ervaring was. "Je probeert het rationeel te maken, maar de emoties winnen het van het rationele", zei hij na afloop tegen ESPN. "Maar we moeten er voor elkaar zijn. En zeker voor Mark."

Volgens Weijs is het begrijpelijk dat Jong Ajax op Sportcomplex De Toekomst met 0-2 verloor van RKC. "Je hoopt dat je de pijn iets kunt verlichten. Om iets van uitzicht te geven in moeilijke dagen. Maar ik kan me voorstellen dat dat er niet altijd zo uitzag vandaag." Ook voor Chourak en zijn teamgenoten was het zwaar om de wedstrijd te spelen. "Het was heel moeilijk, maar ook wel mooi dat we iets voor Mark terug konden doen", vertelde de aanvoerder. "Dat was echt onze intentie. Maar het was de afgelopen dagen vooral heel moeilijk."

Na het overlijden van Elisa bracht Chourak direct een bezoek aan Verkuijl om hem te steunen. "Hartverscheurend om de verhalen te horen en mijn teamgenoot zo te zien. Ik ken Mark als een heel blije jongen. Als ik hem dan zo zie zitten, doet dat pijn." Voorafgaand aan de wedstrijd sprak Chourak zijn team toe: "Ik zei dat we dit voor Mark moesten doen. Dat we het moesten omzetten in energie. Dat elk duel, elke pass en elk schot allemaal voor Mark zouden zijn."