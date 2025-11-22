Rio Ferdinand Podcast
Van Gaal kon Sadio Mané niet overtuigen: "Dat vroeg ik me af"
Meldingen
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Weijs verklaart opvallende Jong Ajax-basisplaats: "Eigen verzoek"

Cherine
Willem Weijs
Willem Weijs Foto: © Pro Shots

Jong Ajax-trainer Willem Weijs heeft toegelicht waarom Jorthy Mokio en Rayane Bounida een plek in de basis hadden tegen FC Eindhoven. Het optreden van de twee Belgische Ajax-talenten vrijdag wekte verbazing bij de fans. Volgens Weijs hebben zowel interim-trainer Fred Grim als Mokio en Bounida zelf een rol gespeeld bij de keuze voor hun basisplaats.

Ondanks de basisplaatsen van Mokio en Bounida verloor Jong Ajax vrijdag met 1-3 van FC Eindhoven. "Er is nu een andere staf bij Ajax 1", begint Weijs tegenover ESPN. "Daarmee worden er op sommige details net andere keuzes gemaakt, dus nu komt heel nadrukkelijk het verzoek vanuit daar dat jonge spelers weer speelminuten moeten maken."

"Bounida heeft te weinig minuten gemaakt en datzelfde geldt voor Mokio. Dat zijn jongens die vroeg of laat een keer moeten gaan spelen. Die jongens gaven zelf het verzoek dat ze heel graag wilden spelen", vervolgt hij.

Jong Ajax verloor met 1-3, mede door een blunder van doelman Joeri Heerkens, maar Weijs wijst de spelers niet met de vinger. "Als ik nu zeg dat we geen collectief zijn, is het heel makkelijk om daar een optelsom van te maken dat dat dus komt door de jongens die erbij komen", aldus de oefenmeester.

Gerelateerd:
Kenneth Taylor baalt

Kenneth Taylor bespreekt Ajax-vorm: "Dat helpt natuurlijk niet"

0
Josip Sutalo baalt

Ajax verliest van Excelsior, dat eerste zege ooit in ArenA pakt

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Jong Ajax Willem Weijs Fred Grim Rayane Bounida Jorthy Mokio
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Gerald Alders

Alders maakt progressie: "Daar heb ik veel profijt van gehad"

0
Frenkie de Jong bij FC Barcelona

De Jong over mogelijke terugkeer bij Ajax: "Ik sluit het niet uit"

0
Mika Godts in duel met Bart van Rooij

Bart van Rooij naar Ajax? "Natuurlijk is zo'n stap een optie"

0
Valentijn Driessen

Driessen over Ajacied: "Ergste is dat hij dat helemaal niet was"

0
Abdelhak Nouri

Update over Abdelhak Nouri (28): "Soms zit hij in een rolstoel"

0
Wim Kieft

Kieft over moment bij Ajax: "Die riep de hele tijd kutchinees"

0
Denny Landzaat

Landzaat krijgt bijval: "Hoef hem geen veren in reet te steken"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
za
6/12
Fortuna Sittard
18:45
Ajax
zo
14/12
Ajax
14:30
Feyenoord
za
20/12
NEC Nijmegen
20:00
Ajax
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 PSV 12 23 31
2 Feyenoord 12 19 28
3 AZ 12 7 24
4 Ajax 12 5 20
5 FC Utrecht 12 6 19
6 FC Groningen 12 0 19
7 NEC Nijmegen 12 9 18
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd