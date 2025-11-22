Weijs verklaart opvallende Jong Ajax-basisplaats: "Eigen verzoek"

Jong Ajax-trainer Willem Weijs heeft toegelicht waarom Jorthy Mokio en Rayane Bounida een plek in de basis hadden tegen FC Eindhoven. Het optreden van de twee Belgische Ajax-talenten vrijdag wekte verbazing bij de fans. Volgens Weijs hebben zowel interim-trainer Fred Grim als Mokio en Bounida zelf een rol gespeeld bij de keuze voor hun basisplaats.

Ondanks de basisplaatsen van Mokio en Bounida verloor Jong Ajax vrijdag met 1-3 van FC Eindhoven. "Er is nu een andere staf bij Ajax 1", begint Weijs tegenover ESPN. "Daarmee worden er op sommige details net andere keuzes gemaakt, dus nu komt heel nadrukkelijk het verzoek vanuit daar dat jonge spelers weer speelminuten moeten maken."

"Bounida heeft te weinig minuten gemaakt en datzelfde geldt voor Mokio. Dat zijn jongens die vroeg of laat een keer moeten gaan spelen. Die jongens gaven zelf het verzoek dat ze heel graag wilden spelen", vervolgt hij.

Jong Ajax verloor met 1-3, mede door een blunder van doelman Joeri Heerkens, maar Weijs wijst de spelers niet met de vinger. "Als ik nu zeg dat we geen collectief zijn, is het heel makkelijk om daar een optelsom van te maken dat dat dus komt door de jongens die erbij komen", aldus de oefenmeester.