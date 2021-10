Geschreven door Idse Geurts 28 okt 2021 om 10:10

Ajax-watcher Freek Jansen verwacht niet dat Noussair Mazraoui zijn contract bij Ajax gaat verlengen. Hierdoor lijkt de rechtsback op weg naar een transfervrij vertrek uit Amsterdam. “Rondom Mazraoui is het stil, dat is wel jammer. Volgens mij hebben ze (Ajax) daar weinig hoop op en zal het uiteindelijk toch de bekende vicieuze cirkel van Raiola worden”, stelt Jansen in de Pak Schaal Podcast van Voetbal International.

Hiermee wijst Jansen op het eerdere transfervrije van onder meer Brian Brobbey en Justin Kluivert. Ook deze spelers hebben Mino Raiola als hun zaakwaarnemer. Het lijkt dus alsof Raiola al zijn spelers weet te overtuigen van een transfervrij vertrek bij Ajax. Behalve Mazraoui is ook Ryan Gravenberch verbonden aan Raiola. Het is dus te hopen dat Gravenberch wel zijn handtekening zet onder een nieuw contract.

Toch bestaat er ook voor Mazraoui nog enige hoop. De rechtsback liet paar weken geleden nog weten dat hij nog niet klaar was bij Ajax en een contractverlening in de lijn der verwachtingen ligt. Hopelijk voegt Mazraoui daad bij woord.